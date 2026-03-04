Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak ödeme takvimi, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz kesinleşmedi. Ancak uzmanlar ve takvim detayları, Ramazan Bayramı öncesi ödemelerin 9–15 Mart arasında veya bayram gününe kadar tamamlanacağını öngörüyor.

Ödemelerin gerçekleşebilmesi için ikramiye artış teklifinin önce Kabine’de, ardından TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

AKP'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de yaptığı açıklamada emeklilerin merakla beklediği artış konusuna değindi. Güler, mevcut ekonomik tablo ve bütçe imkanlarına işaret ederek, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye artışı için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4’er bin lira için 150 milyar TL’lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık."

Yapılan bu açıklama doğrultusunda 2026 yılı için emekli bayram ikramiyesine zam kapsı kapatılırken ödemelerin 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.