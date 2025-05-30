Kurban Bayramı öncesinde de milyonlarca emeklinin gözü ödemelere çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri tarihlerini açıkladı. Işıkhan, emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını duyurdu. Ödemeler, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. 2025 yılı için emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri 4 bin lira olarak belirlenmişti. Emekliler Kurban Bayramı'nda da 4 bin lira emekli ikramiyesi ödemesi alacak.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:



Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.



4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,



4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,



4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.



Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.