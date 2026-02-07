SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında maaş zammı aldı. En düşük emekli aylığı ise yapılan yasal düzenlemeyle yüzde 18,4 artışla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Maaş artışlarının ardından şimdi de milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM MESAJI

Halen 4 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyeleri için Ankara’da çeşitli artış senaryoları gündeme gelmiş durumda. Ekonomi yönetiminin bütçe dengeleri doğrultusunda değerlendirme yaptığı belirtilirken, resmi bir çalışma henüz açıklanmış değil.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, emekli ikramiyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, ikramiyelerin doğrudan Hazine kaynaklarından karşılandığını hatırlatarak, bu nedenle karar sürecinde ekonomi yönetiminin belirleyici olduğunu ifade etti.

ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULAN SENARYOLAR

Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, kulislerde en çok yüzde 25 ile yüzde 50 arasında artış formülleri dile getiriliyor. Yaklaşık 17 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren düzenlemede, yüzde 25’lik artış yapılması halinde ikramiyenin 5 bin liraya çıkabileceği konuşuluyor.

ERDOĞAN FAKTÖRÜ

Ramazan Bayramı’nda ikramiyenin 5 bin lira seviyesine yükseltilmesi, Kurban Bayramı’nda ise 6 bin liraya çıkarılması ihtimali değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çerçevede ikramiyeleri 5 bin 500 ile 6 bin lira aralığına yükseltebileceği konuşuluyor.

"1 MAAŞ İKRAMİYE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Biz umut tüccarlığı yapmıyoruz. Kimseyi kandırmaya gerek yok. 1 maaş diyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. 5-6 bin lira arasında olması bekleniyor.