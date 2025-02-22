Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye artışı için çalışma yapılacağını duyurdu. Emekliler, bu düzenlemeyi heyecanla beklerken, SGK uzmanı Murat Bal ise 12 aylık enflasyon farkına dikkat çekerek, bayram ikramiyesi için beklentilerini dile getirdi.

'İKRAMİYELERDE HAKKANİYETLİ BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili beklentilerini açıklayan SGK uzmanı Murat Bal, “Memurların maaşlarındaki artışı kanunla belirlenmiş durumdayız. Ama bayram ikramiyeleri ve promosyonlar gibi konular hala belirsiz ve kanuni bir zemin bulunmuyor. Bu konuda bir an önce kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

'4 BİN 350 TL'NİN ALTINA DÜŞMEMELİ'

Bal, enflasyon farkına dayalı bir artış yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Yüzde 15,75’lik bir artış, sadece 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanmış olur. Oysa bayram ikramiyeleri geçen yıl verilmişti, yani üzerinden 12 ay geçmiş olacak. Bu durumda en azından %44-%45 civarında gerçekleşen TÜİK enflasyonu üzerinden bir artış yapılmalı. Bu da 4350-4500 TL seviyelerine denk gelir ve bu rakam 4350 TL’nin altına düşmemeli” şeklinde konuştu.

'KANUNİ DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR'

Bal, emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin kanunla belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Emeklilik, bir sosyal yardım değildir. Zamanında ödenmiş primlerin karşılığı olarak maaş ödenmesidir. Sosyal yardım mantığıyla bakarsak, haklar ve maaşlar düşük kalır. Bu nedenle kanuni düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor” dedi.