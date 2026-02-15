Emekli bayram ikramiyesi, bayram yaklaştıkça sık sık gündeme geliyor. 4 bin TL olan ikramiyenin yükseltilmesi beklenirken uzmanlar da tahminlerce bulunuyor. Bir yandan ikramiyenin ne kadar olacağı tartışılırken bir yandan da ne zaman yatacağı sorgulanıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Yüksel, aynı zamanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel, 2026 yılı için yüksek oranlı bir artış beklentisi içinde olmadığını dile getirdi.

Yüksel, “Ciddi bir artışı olacağını beklemiyorum açıkçası. Ama benim beklentime göre ve ülkenin ekonomik durumunun bize verdiği istatistiksel bilgiye göre, 5 bin 500 – 6 bin TL civarında bir emekli ikramiyesinin olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonomik göstergelerin sınırlı bir artışa işaret ettiğini belirten Yüksel’in açıklamaları, yüksek beklenti içinde olan emekliler açısından temkinli bir tablo ortaya koydu. Artan enflasyon karşısında gelirleri eriyen emekliler ise yapılacak düzenlemenin gerçek hayat koşullarını ne ölçüde karşılayacağını sorguluyor.