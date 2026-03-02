Haftalardır emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı tartışılırken, beklenen açıklama AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.



Güler, geçtiğimiz yıla benzer şekilde bu yıl da emeklilere bayram başına 4 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını ve herhangi bir zam çalışması bulunmadığını belirtti.



EMEKLİYE HARÇLIK GİBİ İKRAMİYE!



İlk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, dönemin asgari ücretinin yüzde 62'sine denk geliyordu.

İlk kez 2021 yılında zamlanan ikramiyeler 1.100 TL'ye yükseltilmiş, daha sonrasında ikramiyeler 2023'te 2.000 TL, 2024'te 3.000 TL, 2025'te ise 4.000 TL olarak ödenmişti.



Kamuoyunda beklentiler, ikramiyelerin geçtiğimiz yılla benzer şekilde bu yıl da 1.000 TL zamlanacağı yönünde olsa da, yapılan etki çalışması sonucunda ikramiye zammının bütçeye yük getireceğine ve bu yıl bayram ikramiyelerinin zamsız olarak ödenmesine karar verildi.





