Son 3 yıldır refah payı alamayan milyonlarca emekli, ocak ayında beklediğinin altında kalan enflasyon zammının ardından gözünü bayram ikramiyesine çevirdi.



İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulanmaya başlanan ikramiye ödemeleri, son olarak geçtiğimiz yıl bayram başına 4 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl ödenecek bayram ikramiyesi merak konusu olurken, SGK Uzmanı İsa Karakaş, masaya taşınan iki muhtemel rakamı açıkladı.

ERDOĞAN DOKUNUŞU GÜNDEMDE



Karakaş, Erdoğan'ın ikramiye sürecine dahil olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha ortada bir çalışma yok. Bu işte belirleyici olan ekonomi yönetimi. Devletin hazinesinden yapılan destektir. Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla yüzde 25 ile yüzde 50 formülü konuşuluyor. 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Yüzde 25'lik artışla 5 bin lira olması öngörülüyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatif kullanmasıyla bu rakam 5 bin 500 liraya hatta 6 bin liraya kadar çıkabilir. Bir diğer senaryoda ise bu bayramda 5 bin, Kurban Bayramı'nda 6 bin liraya da çıkarılabilir. Özetle 5 bin ile 6 bin TL arasında bir rakam olacağını söyleyebiliriz.Biz umut tüccarlığı yapmıyoruz. Kimseyi kandırmaya gerek yok. 1 maaş diyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. 5-6 bin lira arasında olması bekleniyor. "

'EMEKLİNİN NE ALACAĞI ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI BELLİ'



17 milyona yakın emekliye bu yıl ikişer kez ödenecek bayram ikramiyesindeki artış, maaşlarda olduğu gibi sınırlı tutulacak.



Prof. Dr. Aziz Çelik, 2018 yılında yatırılan ikramiyelerin asgari ücretin yüzde 62'sine denk düştüğünü belirterek, adaletin korunması amacıyla bu yıl bayram başına emekliye 17 bin 407 TL ödeme yapılması gerektiğini savundu. Ancak ekonomi yönetimi, söz konusu ödemenin bütçeye ağır bir yük bindireceğini belirterek, ikramiye konusunda kısıtlı bir zam kararı almaya hazırlanıyor.

Karakaş, emeklilere bu yıl 5 bin ila 6 bin TL arasında bir ikramiye ödenmesinin muhtemel olduğunu belirterek, tavan sınırın 6 bin lirayı aşmasının imkansız olduğunu söyledi.



EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ikramiye ödemelerine yönelik bir takvim paylaşılmasa da, son 8 yılda ödenen ikramiyeler dikkate alındığında muhtemel takvim şimdiden ortaya çıkmış durumda.



20 Mart 2026 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı'nın ikramiye ödemelerinin 16-19 Mart tarihleri arasında emeklilerin TC kimlik numaralarına göre kademeli olarak yatırılacağı düşünülüyor.