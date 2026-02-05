Yüksek enflasyon ve düşük maaş zamları yüzünden geçim sıkıntısına düşen emekli çareyi erken seçimde arıyor. Edremit Emekli Sendikaları Birliği, emeklilerin yoğun olarak yaşadığı Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Meydanına sandık kurup, “Emeklinin insanca yaşaması için erken seçim ister misiniz” diye sordu. Yoğun ilgi gören seçim sandığında oy kullanan emekliler ezici bir çoğunlukla erken seçime ‘Evet’ dedi.

Seçimde 498 kişi oy kullandı. Oyunu kullanan vatandaşlardan 490’ı, “Emeklinin insanca yaşaması için erken seçim ister misiniz” sorusuna ‘Evet’ oyu kullandı. Bu soruya sadece 6 kişi ‘Hayır’ oyu kullanarak erken seçim istemediğini belirtirken 2 oy sandık kurulu tarafından ‘geçersiz’ sayıldı.

İktidarın kendilerini yoksulluğa mahkum ettiğini söyleyen emekliler, sıraya girip temsili seçim sandığına oy attı.

GARİBANLARIN OYU

Emeklinin yıllarca yüzdelik zam formülleriyle oyalandığını ifade eden Tüm Emekliler Sendikası Edremit Şube Başkanı Ömer Yeşilay, enflasyonun yıkıcı olduğu bir ortamda yapılan yüzdelik zamların boş tencereyi kaynatmaya yetmediğini belirterek şöyle konuştu: “Alım gücümüzün eridiği bu sistemde, kök maaş ve seyyanen zam karmaşasıyla emekli adeta yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Bu garibanların oylarıyla iktidara geldiğinizi söylüyorsunuz. Bu garibanların oylarıyla da gideceksiniz.”