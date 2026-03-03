Milyonlarca emeklinin insanca yaşayacak ücret talebine karşı sık sık sabır dileyen iktidar son olarak, “Gabar’da bulunan petrol sayesinde emeklimiz de refaha erecek” dedi. Bu açıklamanın üzerinden kısa bir süre geçmişti ki Gabar petrolünün “Sukuk İhracı” adı altında yabancı finans kuruluşlarına satıldığı iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Yurt dışından borç almak için Türkiye’nin 5 yıllık gaz ve petrol gelirlerinin 1 milyar dolarlık bölümü satıldı. AKP bunu ‘Sukuk ihracı’ olarak duyurdu ama gaz ve petrol gelirlerini sattı” dedi.

Yavuzyılmaz, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Gabar’da, Karadeniz’de petrol ve doğalgaz buldukça faturalara zam geliyordu. Meğerse Gabar petrolünü, Karadeniz gazını biz görmeden satmışlar” ifadelerini kullandı.