Emeklilerin düşük maaş almalarını uzun yaşamalarına bağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya ile Zonguldak madenlerindeki ölüm tehlikesini rapor eden müfettişleri durduran Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Aktürk görevden alındı. SGK Başkanı Kaya İstanbul’da oturup Ankara ile İstanbul arasında çifte makam aracı kullanıyordu. Kamuoyu Kaya’nın araç saltanatını da emeklilerle ilgili skandal sözlerini de SÖZCÜ’den öğrenmişti.

EMEKLİNİN AHI TUTTU

Görevden alınan Kaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliğine atandı. SGK Başkanlığı’na da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş atandı. Aksaray doğumlu Elitaş’ın, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bir akrabalığı bulunmuyor.

SGK’da Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün de görevden alındı, yerine Celalettin Sıvacı getirildi. SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Rıfat Koray Köprülüoğlu atanırken, BDDK ikinci başkanlığına Yakup Asarkaya, BDDK üyeliğine Raci Kaya ile Olcay Turan getirildi.

MEKİK DOKUDU

Kaya, geçtiğimiz ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda SGK’nın mali dengesindeki bozulma ve düşük emekli aylıklarının nedenine ilişkin açıklama yaparken, “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78’e çıktı. Türkiye’de 20 yıl prim ödeyen 48 yaşında emekli oluyor, 78 yaşına kadar maaş alabiliyor” demiş, açıklamaları büyük infial yaratmıştı.

İstanbul’da ikamet eden Kaya, SGK Başkanı olunca Ankara’ya taşınmadı. Kalkınma Bankası’nı yöneten Kaya, her hafta pazartesi günü İstanbul’dan Ankara’ya makam aracıyla geliyor, araç İstanbul’a boş dönüyordu. Perşembe günü aynı araç boş gelip Kaya’yı İstanbul’a götürüyordu. Kaya’ya Ankara’da Audi A6 makam aracı tahsis edildi. Kaya’nın atandığı BDDK İstanbul’da olduğu için artık Ankara’ya gelmesine gerek kalmadı.

İmza attırdılar sonra da görevden aldılar

Zonguldak kömür madenlerindeki ölüm tehlikesini Mayıs 2025 tarihinde rapor eden müfettişleri resmi yazıyla durduran Çalışma Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Aktürk de görevden alınan isimler arasında yer aldı. Aktürk’ün, madenlerdeki ölüm riskini ortaya çıkaran müfettiş raporlarının sümen altı edilmesinde rol oynayan resmi yazısını da SÖZCÜ yazmıştı.

Aktürk’ün, müfettişlerin görevlerini bırakıp Ankara’ya dönmelerine neden olan teftişi durdurma emrine, baskı nedeniyle istemeye istemeye imza atmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar da görevinden alındı.