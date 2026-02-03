Muhalefet partilerinden gelen ‘erken seçim’ çağrılarına kulak tıkayan iktidara emeklilerden ‘sandıklı’ mesaj geldi. Geçim sıkıntısı altında ezilen emekliler, erken seçim taleplerini ‘geçim ve seçim sandığı’ ile dile getirmeye hazırlanıyor. Erken seçim için ilk sandık Balıkesir’in Edremit ilçesinde kurulacak.

AÇLIĞA MAHKUMUZ

Emekli Meclisleri Sendikası, Tüm Emekliler Sendikası ve Devrimci Emekli Sen’in oluşturduğu Edremit Emekli Sendikaları Birliği, yarın Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda seçim sandığı kuracak. Üzerinde “Emeklinin Geçim–Seçim Sandığı” ve “Sandık No: 17.720.000” (Türkiye genelindeki toplam emekli sayısı) ibaresi bulunan sandıkta emeklilere, “Emeklinin insanca yaşaması için erken seçim ister misiniz” sorusu yöneltilecek. Oylamada ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ oyları kullanılacak. SÖZCÜ’ye konuşan Emekli Meclisleri Sendikası Basın Sözcüsü Rahmi Cinokur, emekliler ve asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaşın açlık sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. İktidarın 17 milyon 720 bin emekliyi ve milyonlarca asgari ücretliyi açlık ve yoksulluğa mahkum ettiğini belirten Cinokur, “Biz sadaka, fitre ya da zekat istemiyoruz. Primimizi ödedik, vergimizi verdik, hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

Cinokur, yarın kurulacak sandığın bir uyarı niteliği taşıdığını belirtirken, “Bizleri ‘gariban’ diye tanımlayıp oy deposu olarak görenler, meydanlarda açlığını haykıran emeklileri şov yapmakla suçluyor” ifadelerini kullandı.

Demokrasi dersi vereceğiz

Balıkesir’deki emekli nüfusun yoğunluğuna dikkat çeken Cinokur, ilin yüzde 28 oranla Türkiye’de emeklilerin en yoğun yaşadığı kentlerden biri olduğunu söyledi. Kentte emekli sayısının çalışan sayısını geçtiğini belirten Cinokur, Balıkesir genelinde yaklaşık 350 bin, Edremit’te ise 60 bin emekli bulunduğuna dikkat çekti. Cinokur, “Haklı taleplerimizi duyurmak ve bizlerle alay edenlere demokratik bir ders vermek için tüm emeklileri Cumhuriyet Meydanı’nda kuracağımız sandıklarda oy kullanmaya çağırıyoruz” diye konuştu.