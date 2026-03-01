Açlık sınırının altındaki maaşlarla geçinmesi beklenen, temel gıda masraflarını karşılayamayan, ucuz otel odalarında yaşamak zorunda kalan emekli, sağlık katkı payı nedeniyle de mağduriyet yaşıyor. Her alanda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle iktidarın kuşatması altında kalan milyonlarca emeklinin, sağlık katkı paylarının çok düşük kalması nedeniyle sorun yaşadığı belirtildi.

‘RAKAM GÜNCELLENMELİ’

Vatandaş cam ya da çerçevesini değiştiremediği gözlüğünü yıllarca kullanmak zorunda kalıyor. Göz hastalıkları ise ilerliyor. Gözlük camı ve çerçevesi için 5 yıldır ödenen katkı payı değişmedi ancak gözlük fiyatları katlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 150 lira veriyor, en ucuz gözlüğün fiyatı ise 1000 lira.

Sunulan katkı payının yetersizliğine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Gözlük camı ve çerçevesi için yapılan devlet katkısı çok yetersiz kaldı. En mütevazi gözlük 1000-1500 lira, devlet katkısı 150 lira. SGK, çerçeve için 100 lira, cam için ise 35–50 lira arasında ödeme yapıyor” dedi.

“Bugün bir emekli amcamızın gözlük camı kırılsa, çerçevesi dağılsa yenisini alamıyor bantlıyor” açıklamasını yapan CHP’li Bakırlıoğlu, “En sade, en mütevazı gözlüğü almak istese cebinden 850 lira ödeyecek” ifadelerini kullandı. “Devletin sağlık katkı payları güncellenmeli, gerçek piyasa koşullarına uygun hale getirilmeli” açıklamasını yapan Bakırlıoğlu, “Emeklinin cebine yük bindiren bu anlayış değişmeli” dedi.

‘Devletin ödediği rakam 5 yıldır değişmedi’

“2012 yılında çerçeve için 35 lira, cam için 15 lira ödeme yapılıyordu. O günün şartlarında bu tutar gözlük ücretinin tamamına yetiyordu, 50 liraya gözlük vardı” diyen CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Devlet katkısı neredeyse sabit kalınca vatandaş cam ve çerçeve fiyatlarına yetişemiyor” dedi. Bakırlığoğlu, “5 yıldır devletin ödediği rakam değişmedi ama maliyetler katlandı. Numaralı gözlük lüks değil ihtiyaç, net görebilmek için şart” diye konuştu.