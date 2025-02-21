İki hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi artışıyla ilgili bir çalışma yaptıklarını duyurmuştu.

YILMAZ DA 'PAS' GEÇTİ

AKP'nin son grup toplantısı öncesinde gazetecilerin bayram ikramiyesi ile ilgili sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Giresun'da Mehmet Şimşek ile Vedat Işıkhan'la yapacağı toplantıyı işaret ederek "Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" demişti.

'ÇALIŞMAMIZ YOK'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, ise dün ikramiyelerle ilgili yaptığı açıklamayla milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı.

İklim Kanunu yasa teklifine ilişkin düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını cevaplayan AKP'li Güler, emeklilere verilen bayram ikramiyesi için bir çalışmalarının olmadıklarını söyledi.

ENFLASYONA GÖRE İKRAMİYE

2018 Haziranında 1000 lira olan bayram ikramiyesi, 2025 Ocak sonunda

TÜİK enflasyonuna göre 7 bin 888 lira, İTO istanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre 10 bin 623 TL olması gerekiyor.