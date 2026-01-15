Edinilen bilgilere göre; emeklilere yılda iki kez, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenen bayram ikramiyesi için zam çalışmaları tamamlandı.

5 BİN LİRA OLACAK

2025 yılında 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye, yapılacak yüzde 25’lik artışla 5 bin liraya çıkarılacak.

AKP Grup Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen görüşmelerin ardından zam oranı netleşti.

ŞUBAT YA DA MART'TA MECLİS'TE

İktidara yakınlığıyla bilinen Yenişafak'ın haberine göre bayram ikramiyesindeki artışı içeren yasal düzenlemenin şubat ya da mart ayında Meclis gündemine alınması ve Ramazan Bayramı’ndan önce yasalaşması bekleniyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini alacak.