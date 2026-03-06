AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, bedelli askerliğe yapılan zammı savunurken yıllar içindeki erimeyi asgari ücretle karşılaştırarak yaptı. Ancak emeklilerin ikramiyesine gelince bu hesabı unuttu.

Muhalefet milletvekilleri, Güneş’e, "Bu hesabı emeklinin bayram ikramiyesi için niye yapmıyorsun" diye sordu. Muhalefet, bayram ikramiyesine yapılması gereken zam oranını enflasyon, dolar, altın, asgari ücret ve emekli aylığı karşılığı gibi birçok kriterle hesaplayıp iktidardan zam istedi. AKP milletvekilleri bu hesapları dikkate almazken benzer hesap bedelli askerliğe yapılan zam için AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’ten geldi.

SAVUNMA SANAYİ BAHANE

AKP’li Güneş, "2019 yılının 25 Haziran'ında kalıcı bedelli askerlik çıkardık. O zaman bedelli askerlik 6 aylık asteğmen maaşına ve 16.4 asgari ücrete eşitti. Bunu aynı şekilde biz tutsaydık bugün aşağı yukarı bedelli askerlik 461 bin lira olacaktı. Biz artırdığımız zaman 416 bin lira olacak” dedi.

Güneş, amaçlarının savunma sanayine kaynak sağlamak olduğunu belirtirken, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da “Sıkışınca hemen savunma sanayini söylüyorsun. Aynı hesabı emeklinin bayram ikramiyesine niye yapmıyorsun” diye tepki gösterdi.

İkramiye 19 bin 900 lira olmalı

BAYRAM ikramiyesine zam yapmayarak emekliye bir darbe daha vuran iktidar, CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin 'asgari ücret kadar ikramiye' önergesini de reddetti. İYİ Partili Erhan Usta, 4 bin liralık bayram ikramiyesinin fitre hesabıyla 12 bin 720 lira, kurban hesabıyla 19 bin 900 lira olması gerektiğini hesapladı. Usta, 2018’de 1000 liralık bayram ikramiyesinin 850 lirasıyla bir tam kurban alındığını belirterek "4 bin lira artık sadece çeyrek kurbana yetiyor” diye konuştu.