Belce Örü Erçin

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun gelecekte kayıt dışı istihdamı artırmasından endişe ediliyor. Kanuna göre 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortası ilk kez başlayan kişiler, emekli olduklarında çalışma hayatına dönemeyecekler. Buna karşın, 2008 öncesi sigorta girişi olanlar Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem emekli aylığı alabiliyor, hem de çalışma yaşamını sürdürebiliyor. Ekonomik krizin vatandaşları zorlamasıyla birlikte bu yasanın gözden geçirilmesini talep eden kişi sayısı arttı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Gazetemize ulaşan ve 2008 reformunun gündemde tutulmasını isteyen bir emekli şu ifadeleri kullandı: “5510 sayılı kanunda 2008 sonrası sigortalı olanların emekli olduktan sonra çalışmasına izin verilmiyor. Aldıkları 3 kuruş emekli maaşıyla hayatını devam ettirmeyen ve çalışmak isteyenlerin emekli maaşları iptal ediliyor. Bu nedenle insanlar kaçak ve kayıt dışı çalışmaya mecbur kalıyor. Mecliste hem emekli maaşı alıp hem vekil maaşı alanlar bu duruma sessiz kalmaktalar. Bu eşitlik ilkesine aykırı olan yanlış kanunun gündeme almanızı rica ederiz.”

Görüşüne başvurduğumuz SGK Uzmanı İsmail Sevinç de, bu kişilerin çalışmak isteseler dahi maaşlarının kesileceğini söyledi . Sevinç şöyle konuştu: “Bu kişilerde ya aç kalacak ya da kayıtsız çalışacaklar. 2008 reformu kendisine vurmayan vatandaşlar çalışmaya devam ediyor. SGK verilerinden anladığımız kadarıyla yaklaşık 2 milyon kayıtlı kişi hem emekli hem de çalışıyor.”

‘İleride daha geniş kesimi etkileyecek’

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, önemli bir hatırlatma yaparak, şunları söyledi: “Kural, 1 Ekim 2008’den sonra emekli olanları değil, 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa sigortası başlayanlar için geçerli. Dolayısıyla 2008 sonrası ilk defa sigortalı olanlar emeklilik yaşına geldikçe, bu konu daha geniş bir kesimi etkileyecek. Bu durum ileride çalışma hayatında önemli bir sorun alanı haline gelecek.