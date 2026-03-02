Emekli zammının ardından bankalar arasındaki rekabet daha da arttı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere nakit promosyon ödemeleri yapılırken; otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık kullanımı gibi ek şartlarla promosyon tutarları yükseliyor.

Mart 2026 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu 31.000 TL’ye kadar ulaşıyor. “En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?” sorusu ise emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

VakıfBank

VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapılacak harcamalara toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanç imkanı sağlanıyor. Kampanyanın Mart ayında da devam etmesi bekleniyor.

Halkbank

3 yıl taahhüt veren emeklilere maaşa göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödeniyor. Ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olan hak sahiplerine ise 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emekli maaşına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor. Ayrıca ilk kez emekli olan ya da maaşını taşıyanlara 40.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı ve ücretsiz HGS etiketi sunuluyor.

Garanti BBVA

Maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon veriliyor. Bonus ve Paracard harcamaları, avans hesap ve sigorta ürünleriyle toplam ödeme 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Akbank

15.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve davet kampanyasıyla toplam ödeme 30.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

ING

Koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunan ING’de ek kampanyalarla toplam ödeme 28.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

DenizBank

12.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra kredi kartı ve otomatik ödeme talimatı gibi ek ürünlerle toplam ödeme 27.000 TL’ye kadar yükseliyor.

Türkiye İş Bankası

15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanında 9.000 TL’ye kadar ek ödeme ve çeşitli bankacılık ayrıcalıkları sunuluyor.

TEB

36 ay taahhüt ve en az 2 otomatik fatura talimatı şartıyla toplam 21.000 TL’ye varan promosyon veriliyor.

Yapı Kredi

Maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ana promosyon ödenirken, ek koşullarla birlikte toplam tutar 30.000 TL’ye kadar çıkıyor.

QNB Finansbank

Maaş aralığına göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında ödeme yapan banka, toplamda 31.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

Mart 2026 itibarıyla ek koşullar dahil edildiğinde en yüksek promosyon tutarı 31.000 TL ile QNB’de görülüyor. Onu 30.000 TL seviyesine ulaşan Akbank ve Yapı Kredi takip ediyor. Ancak promosyon tutarları; maaş miktarı, verilen ek talimatlar ve kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

EMEKLİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

-3 yıl maaş alma taahhüdü şartı

-Otomatik fatura talimatı zorunluluğu

-Kredi kartı ve dijital bankacılık kullanımı şartları

-Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri

Bankaların sunduğu promosyon tutarları kadar ek şartları da dikkatle incelemek gerekiyor.

Mart 2026 itibarıyla emekli maaş promosyonu kampanyaları hız kesmeden devam ederken, en avantajlı teklifi bulmak isteyen emekliler bankaların güncel duyurularını yakından takip ediyor.