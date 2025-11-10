Milyonlarca emeklinin gözü Aralık’ta açıklanacak enflasyon verilerinde. Dört aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak netleşirken, kalan iki ayın rakamlarıyla birlikte zammın yüzde 15-16 bandında olacağı tahmin ediliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, “SSK ve Bağkur emeklileri bir önceki 6 ayın enflasyon oranında zam almak zorunda. Bu yasal bir zorunluluk. Bunun dışında refah payı veya seyyanen zam, hükümet kararıyla ayrıca yapılabilir” dedi.

MEMUR EMEKLİLERİ DAHA FAZLA ZAM ALABİLİR

Göktaş’a göre memur ve memur emeklileri için durum biraz farklı. Toplu sözleşme gereği enflasyon farkı da ekleneceği için bu kesimin zam oranı yüzde 20-21 seviyesine çıkabilir. “Kök maaşlara yapılacak 1000 TL artışla aktif memurların zammı yüzde 22 bandını bulabilir” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN “YUVARLAMA” DETAYI

Şu anda en düşük emekli maaşı 16.881 TL. Göktaş, 2026’da bu rakamın yaklaşık yüzde 15 artışla 19.300 TL’ye çıkabileceğini, ancak “20 bin TL’ye yuvarlama yapılmayacağını” söyledi.

“Geçmişte 15,75 gerçekleşen enflasyon oranı aynen uygulanmıştı. Yuvarlama yapılırsa talepler artar, bu nedenle hükümet birebir oranı esas alıyor” diyen Göktaş, en düşük maaş artışının da bu oranda olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

“SİSTEM HASSAS DENGELER ÜZERİNE KURULU”

Göktaş, sürekli en düşük maaşlara yapılan orantısız artışların sistemde adaletsizlik oluşturabileceğine dikkat çekti:

“En düşük maaşı artırdıkça, primini yüksekten ödeyenle düşükten ödeyen arasındaki fark daralıyor. Bu da ileride kayıt dışılığı teşvik edebilir” dedi.

Emeklilerin yeni maaş zammı Aralık enflasyonuyla birlikte netleşecek. Uzmanlara göre zam oranı yüzde 15 civarında, en düşük maaş ise 19 bin TL seviyesinde kalacak. “Yuvarlama” yapılmaması durumunda maaşın 20 bin TL’yi bulması beklenmiyor. Maaş zammı için ise bir “Yuvarlama” mümkün gözükmüyor.