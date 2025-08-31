Özel ve kamu bankaları, emeklilere yönelik promosyon yarışını sürdürüyor. 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren bankalar yeni promosyon tutarlarını duyuracak. Bu rakamların belirlenmesinde, Ocak 2026’da yapılacak emekli maaş zammının da etkili olacağı belirtiliyor.

Şu anda bankalar, emeklilerin maaş aralıklarına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında promosyon ödüyor. Ancak 1 Eylül’den itibaren bu rakamların 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişmesi bekleniyor.

2017'DEN İTİBAREN KESİNTİSİZ UYGULANIYOR

Emekliler ve çalışanlar için önemli bir kazanım olan banka promosyonları, 2017 yılından bu yana kesintisiz şekilde uygulanıyor. Temmuz 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapılmış, bankalar da bu artışı dikkate alarak 31 Ağustos 2025’e kadar geçerli promosyon tutarlarını açıklamıştı.

OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında. Buna göre emeklilerin Ocak 2026’da enflasyon farkı olarak yüzde 7,14 ile yüzde 10,57 arasında zam alması bekleniyor. Ayrıca hükümetin ek zam için yapacağı görüşmeler de promosyon rakamlarına yansıyacak.