Ocak ayında Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Yapılan artışların ardından en düşük emekli maaşı 20 bin TL seviyesine yükseltildi.

Ancak zam oranları arasındaki fark ve maaşlar arasındaki uçurum, emeklilik sistemine yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

KULİSLERDE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İDDİASI

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre, hükümet emekli maaşlarında köklü bir değişiklik için düğmeye bastı. Amaç, en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak daha adil bir sistem oluşturmak.

Bu kapsamda emeklilik sisteminin tamamının yeniden ele alınacağı, maaş hesaplama yöntemlerinde değişikliğe gidilebileceği ifade ediliyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AKP yönetimi emeklilik sistemiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Emekli maaşlarındaki gelir adaletsizliğinin giderilmesi, sistemin temel hedefleri arasında yer alıyor.

AKP kaynakları, emekli maaşlarının hem parti hem de hükümet gündeminde ilk sıralarda bulunduğunu belirtiyor.

BAKANLIK BÜNYESİNDE ÖZEL KOMİSYON KURULDU

Çalışmalar kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde özel bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun;

-Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayıları,

-Prim ödeme gün sayısı ve prim tutarlarını,

-En düşük emekli maaşı uygulamasını,

-Maaşlar arasındaki gelir farklarını detaylı şekilde incelemesi bekleniyor.

PRİM FARKLARI MAAŞ ADALETSİZLİĞİNİ DERİNLEŞTİRİYOR

Yapılan değerlendirmelerde, düşük primle emekli olanlarla uzun yıllar yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının ciddi bir sorun haline geldiği vurgulanıyor. Mevcut sistemde prim ödeme süresi ve tutarı ile alınan maaş arasındaki bağın zayıfladığına dikkat çekiliyor.

Bu nedenle yeni dönemde prim ödeme gün sayısı ve ödenen prim tutarının daha belirleyici olacağı bir model üzerinde duruluyor.

ORTAK ZAM UYGULAMASI MASADA

Emeklilik sistemine yönelik eleştirilerin başında, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı zam oranları uygulanması geliyor. Bu yıl memur emeklilerine yüzde 18,60, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 zam yapılması, zam farkını yeniden tartışmaya açtı.

Ekonomim’de yer alan habere göre, bu farkın giderilmesi amacıyla tüm emeklileri kapsayan ortak zam uygulaması seçeneği değerlendiriliyor.

DAHA DENGELİ VE KALICI BİR MAAŞ YAPISI

Hayata geçirilmesi planlanan düzenlemelerle, düşük prim ödeyenlerle yüksek prim ödeyen emekliler arasında daha adil ve dengeli bir maaş yapısı oluşturulması hedefleniyor.

Böylece en düşük emekli maaşı uygulamasına olan ihtiyacın azalması ve maaş artışlarının daha kalıcı hale gelmesi amaçlanıyor.

Yeni emeklilik modeliyle ilgili çalışmaların önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.