Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamlarına ilişkin tablo yavaş yavaş şekillenmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, dört aylık enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediyor. 2025 yılının ikinci yarısında açıklanacak TÜİK verileri, yeni dönem zammının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

3 AYLIK FARK BELLİ OLMUŞTU

SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı yüzde 7.5 olarak belirlenmişti. Emekli zammı 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da Ekim ayı enflasyonu açıklandıktan sonra ortaya çıkacak.

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun yüzde 2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun yüzde 1,55, aralık ayında ise yüzde 1,14 olması yönünde.

Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 31,77 olarak güncellendi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü yüze 29,86 seviyesindeydi.

ORTA VADELİ PROGRAMA GÖRE NASIL?

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 28.5 olarak belirlenirken, Merkez Bankası tahminine göre ise yıl sonu enflasyon aralığı yüzde 25 ile yüzde 29 seviyelerinde tahmin edilmişti.