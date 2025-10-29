Emekliler her yıl olduğu gibi 2026’nın Ocak ayında da maaş artışını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenirken, memur emeklilerinin artışı toplu sözleşme oranı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına %11 ile %13, memur emeklilerinin maaşına ise %17 ile %19 arasında zam yapılması öngörülüyor. Bu tablo, iki kesim arasında 6 puanı aşan fark oluşabileceğine işaret ediyor.

MERKEZ BANKASI ANKET İ ZAM İ PU Ç LARINI VERD İ

Zam oranlarına dair son ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketinden geldi.

Ekim ayı anketine göre ekonomistler, 2025 yıl sonu enflasyonunu %31,77 olarak tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı %12,94 olacak.

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı %12,94, memur emeklilerinin ise %19,39 düzeyinde gerçekleşecek. Aradaki 6,45 puanlık fark, “refah payı” uygulamasını yeniden gündeme taşıdı.

REFAH PAYI İ Ç İ N İ K İ OLASI SENARYO

Ocak ayında açıklanacak maaş zammıyla birlikte hükümetin, emekliler arasındaki farkı azaltmak için refah payı formülünü değerlendirmesi bekleniyor.

Buna göre iki farklı uygulama üzerinde duruluyor:

Birinci Formül: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6,45 puan refah payı eklenerek zam oranları memur emeklileriyle eşitlenecek. Böylece tüm emekliler %19,39 zam alacak.

İkinci Formül: Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine ek refah payı verilerek zam oranı %19,39’un da üzerine çıkarılabilecek.

Bu iki formülün hangisinin uygulanacağı, Ocak ayında resmi oranların açıklanmasının ardından netleşecek. Eğer refah payı yönünde karar alınırsa, bunun için yasal düzenleme yapılması gerekecek.

GE Ç M İŞ TE REFAH PAYI UYGULAMASI YAPILMI Ş TI

Sabah Gazetesi’nde yer alan haberine göre, Refah payı uygulaması daha önce de hayata geçirilmişti. 2023 yılının Ocak ve Temmuz dönemlerinde hem SSK-Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, 2024 Ocak döneminde ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmişti.

Sonrasında bu uygulama sona ermiş, Temmuz 2024’te SSK ve Bağ-Kur emeklileri %5,42, Ocak 2025’te %4,21, Temmuz 2025’te ise %1,1 daha fazla zam almıştı.

G Ö ZLER OCAK AYINA Ç EV R İ LD İ

Milyonlarca emekli, yeni yıl zammında refah payının yeniden devreye girip girmeyeceğini merak ediyor. Hükümetin Ocak ayında açıklayacağı resmi oranlar ve olası düzenlemeler, emeklilerin 2026 maaşını belirleyecek.