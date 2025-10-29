Emekliler her yıl olduğu gibi 2026’nın Ocak ayında da maaş artışını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenirken, memur emeklilerinin artışı toplu sözleşme oranı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.
Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına %11 ile %13, memur emeklilerinin maaşına ise %17 ile %19 arasında zam yapılması öngörülüyor. Bu tablo, iki kesim arasında 6 puanı aşan fark oluşabileceğine işaret ediyor.
MERKEZ BANKASI ANKETİ ZAM İPUÇLARINI VERDİ
Zam oranlarına dair son ipucu Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketinden geldi.
Ekim ayı anketine göre ekonomistler, 2025 yıl sonu enflasyonunu %31,77 olarak tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı %12,94 olacak.
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı %12,94, memur emeklilerinin ise %19,39 düzeyinde gerçekleşecek. Aradaki 6,45 puanlık fark, “refah payı” uygulamasını yeniden gündeme taşıdı.
REFAH PAYI İÇİN İKİ OLASI SENARYO
Ocak ayında açıklanacak maaş zammıyla birlikte hükümetin, emekliler arasındaki farkı azaltmak için refah payı formülünü değerlendirmesi bekleniyor.
Buna göre iki farklı uygulama üzerinde duruluyor:
Birinci Formül: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6,45 puan refah payı eklenerek zam oranları memur emeklileriyle eşitlenecek. Böylece tüm emekliler %19,39 zam alacak.
İkinci Formül: Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine ek refah payı verilerek zam oranı %19,39’un da üzerine çıkarılabilecek.
Bu iki formülün hangisinin uygulanacağı, Ocak ayında resmi oranların açıklanmasının ardından netleşecek. Eğer refah payı yönünde karar alınırsa, bunun için yasal düzenleme yapılması gerekecek.
GEÇMİŞTE REFAH PAYI UYGULAMASI YAPILMIŞTI
Sabah Gazetesi’nde yer alan haberine göre, Refah payı uygulaması daha önce de hayata geçirilmişti. 2023 yılının Ocak ve Temmuz dönemlerinde hem SSK-Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, 2024 Ocak döneminde ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmişti.
Sonrasında bu uygulama sona ermiş, Temmuz 2024’te SSK ve Bağ-Kur emeklileri %5,42, Ocak 2025’te %4,21, Temmuz 2025’te ise %1,1 daha fazla zam almıştı.
GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ
Milyonlarca emekli, yeni yıl zammında refah payının yeniden devreye girip girmeyeceğini merak ediyor. Hükümetin Ocak ayında açıklayacağı resmi oranlar ve olası düzenlemeler, emeklilerin 2026 maaşını belirleyecek.