Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen bir vatandaşın açtığı dava, bankaların kredi gerekçesiyle maaş hesabına bloke koyarak taşıma işlemini engelleyip engelleyemeyeceği tartışmasını yargıya taşıdı.

Davacı emekli, 2015 yılından bu yana emekli aylığını davalı bankanın Ankara Anıttepe Şubesi’ndeki hesabından aldığını belirterek, diğer bankaların sunduğu yüksek promosyon kampanyalarından yararlanmak için maaşını farklı bir bankaya taşımak istedi.

ZİRAAT BANKASI BLOKE KOYDU

Yeni bankayla yaptığı görüşmede mevcut bankanın emekli maaşı üzerine bloke koyması nedeniyle taşıma işleminin gerçekleştirilemediğini öğrenen emekli, bunun üzerine bankayla iletişime geçti. Banka yetkilileri, kullanılan konut kredisi nedeniyle emekli maaşı üzerine bloke konulduğunu ve kredi borcu tamamen ödenmeden blokenin kaldırılamayacağını bildirdi.

MAHKEME EMEKLİYİ HAKLI BULDU

Bunun üzerine dava açan emekli, söz konusu uygulamanın hukuki dayanağı bulunmadığını ve emekli maaşının başka bankaya taşınmasının bloke yoluyla engellenemeyeceğini savundu. Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, haczedilemeyen mal ve haklar üzerinde önceden yapılan anlaşmaların geçerli olmayacağını belirterek emeklinin talebini haklı buldu ve maaş hesabı üzerindeki blokenin kaldırılmasına karar verdi.

KARAR İSTİNAFTA DA ONANDI

Kararın ardından banka dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Mahkeme, SGK ile banka arasında yapılan protokolün emekli açısından bağlayıcı bir sonuç doğuramayacağını vurgulayarak bankanın başvurusunu esastan reddetti.

SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU

Dosya daha sonra temyiz incelemesi için Yargıtay’a götürüldü. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek bankanın temyiz itirazlarını reddetti. Böylece emekli maaşına konulan blokenin kaldırılmasına yönelik karar kesinleşmiş oldu.