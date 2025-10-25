Türkiye Emekliler Derneği, emekli ile dul ve yetim aylıklarında enflasyon sonucu erimenin giderilmesi için yaşam maliyeti ayarlaması yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin alacakların enflasyon karşısında uğradığı değer kaybının tazmin edilmemesini hak ihlali sayması nedeniyle emekli ile dul ve yetim aylıklarında enflasyon sonucu erimenin giderilmesi için yaşam maliyeti ayarlaması yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığı'na başvuruda bulunduklarını belirtti.

Yazıcıoğlu, emekli aylıklarının 6 aylık enflasyona göre arttırılmasının emeklinin alım gücünün uğradığı zararı karşılamadığını beliterek, şu ifadeleri kullandı:

- Mevcut yasal düzenlemeler kaybı karşılamaya yeterli değildir. Konutta ortalama metrekare fiyatı son beş yılda 10 katına varan artış göstermiştir. Yaşam maliyetindeki artış emekliyi mağdur etmiş emekli maaşının alım gücünü eritmiştir. Bu nedenle yaşam maliyeti ayarlaması yapılması zaruret olmuştur.

- Emekli aylıkları artışlarında temel tüketim maddelerindeki ve sağlık, barınma, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlardaki reel artışları esas alan uygulama yapılması bir ihtiyaçtır. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışlar emeklileri açlığa itmiştir. TÜFE hesaplamasında emeklinin tüketimine uygun mal ve hizmet sepeti esas alınmamaktadır. Bunun için ayrı bir yaşlı enflasyonu çözüm olabilir. Şu anda en düşük emekli aylığı ödemesi açlık sınırının sadece yüzde 60 ını karşılamaktadır. 2015 yılında bu oran yüzde 83'dü.