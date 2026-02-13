Türkiye’de emekli maaşları ve sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor.

TGRT Haber canlı yayınına katılan ekonomist Muhammet Bayram, mevcut kademeli emeklilik sisteminin gündemde olmadığını belirterek, “Ne kadar prim ödediysen o kadar maaş alacaksın çalışması yapılıyor. Kademeli emeklilikten daha iyisi yapılıyor” dedi. Bayram, ayrıca emeklilerin milli gelirden pay alması konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ENFLASYON VE EMEKLİ MAAŞLARI

Bayram, enflasyon rakamlarını değerlendirirken özellikle gıda, konut ve ulaşım kalemlerindeki artışlara dikkat çekti. “Ocak ayında beklenenin üzerinde enflasyon geldi. Şubatta da bir miktar yüksek, sonrasında düşeceğini öngörüyoruz” dedi.

2026 yılı itibarıyla emeklilerin enflasyona karşı daha rahat bir dönem yaşayacağını belirten Bayram, hükümetin düşük ve yüksek prim ödeyen emekliler arasındaki maaş farklarını gidermek için çalışmalar yaptığını söyledi.

NE KADAR PRİM, O KADAR MAAŞ

Bayram, yeni sistemin temel mantığını şöyle açıkladı: “Aylık bağlama oranı düşükse düşük maaş alırsınız. Kademeli değil ama ne kadar prim yatırıldıysa o kadar maaş alınmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

En düşük emekli maaşı iptal edilip, maaşlara seyyanen zam yapılacak.” Bu sayede 2024-2025 arası emekli olanlar arasında oluşan maaş farklarının adil bir şekilde düzenlenmesi hedefleniyor.

EMEKLİLER MİLLİ GELİRDEN PAY ALACAK

Hükümetin refahı tüm kesimlere yayma hedefi doğrultusunda, emeklilerin milli gelirden pay alması için çalışmalar devam ediyor. Bayram, deprem bölgesinde başlayan en düşük maaş uygulamasının tüm Türkiye’ye yayılacağını belirterek, vatandaşlık maaşı ve yardımların tek kalemde düzenleneceğini söyledi.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE EYT KONUSU

Bayram, kademeli emeklilikle ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını vurguladı. “Kademeli emeklilik isteyenler, bir iki günle EYT’yi kaçıranları kapsıyor ancak bunun sonu yok” dedi. Ayrıca çırak ve stajyer mağdurlarının sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığını ve bu alanda da yakın zamanda adım atılacağını ekledi.

Ekonomist Bayram, son olarak devletin emeklilerin hayat pahalılığıyla mücadele ettiğini vurguladı: “Emekliler son yıllarda hayat pahalılığından muzdarip. Devlet bunun farkında. Enflasyona karşı da 2026 sonu itibarıyla emekliler rahat bir nefes alacak” dedi.