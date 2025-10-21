TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunan emeklilerin maaşlarından genel sağlık sigortası (GSS) primi dahil olmak üzere yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek. Sosyal güvenlik sistemine ek kaynak sağlamak amacıyla hazırlanan teklif, emeklilerin bütçesinde yeni bir daralma yaratabilir.

BLOKE DE KONULABİLİYOR

SGK uzmanı İsmail Sevinç, bu düzenlemenin zaten uygulandığını fakat artık yasal zemine dayandırılacağını ifade etti. Sevinç, “Bu kesinti emeklinin sigorta prim borcunu ve GSS borcunu kapsayabilir veya yanında çalışan kişilere ait üstlendiği SGK borcu emekli işverenin maaşından tahsil edilebilir. Böyle olunca tabii ki vatandaşın eline daha az bir para geçecek ve emekli aylığı azalacak” diye konuştu.

Yargıtay’ın 2025’te aldığı yeni içtihat birleştirme kararı, bankaların tüketici kredisi alacakları için emekli maaşlarına doğrudan müdahale etme yetkisini genişletirken, emeklilerin sosyal güvenlik haklarını koruma endişelerini de artırmıştı. Şimdi bir de kesinti yapılma ihtimali 16 bin 881 lira aylık alan emeklilerin uykularını şimdiden kaçırmaya başladı.

GSS’de zaman aşımı devreye girdi

Yeni bir teklif ile yaklaşık 10 milyonu aşkın vatandaşın toplam 100 milyar TL’yi aşan GSS borcunun erteleneceği belirtiliyor. Zaman aşımı nedeniyle ise 1 milyon 491 bin kişinin 2015 yılına ait toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik GSS prim borcu tamamen silinecek.