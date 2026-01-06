Yeni yıla zam sağanağıyla uyanan milyonlarca dar gelirlinin maaşına cüce zam geldi, hevesler kursakta kaldı. En düşük aylığı alan Mehmet Amca 2 bin 58 TL, ekonomiyi yöneten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 72 bin 345 lira zam aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emekli aylığı dahil toplam zammı 77 bin 455 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık enflasyonunu yüzde 0.89 olarak açıkladı, temmuz-aralık dönemi enflasyonu ise yüzde 12.19’da kaldı. Bu oranla 16 milyon işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin zammı yüzde 12.19 oldu.

BOZDUR BOZDUR HARCA

En düşük emekli aylığı Aralık 2025 itibariyle 16 bin 881 liraydı. Temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 12.19 çıktığı için maaşa bu oranda zam yapılacak.

En düşük emekli aylığı 2 bin 58 lira artacak ve 18 bin 939 liraya çıkacak. Üstelik Hazine desteğiyle aylıkları 16 bin 881 liraya tamamlanan emeklilerin 2 bin 58 liralık zammı alabilmeleri için yine kanun çıkarılması gerekecek. Yeni zamla en düşük işçi emekli aylığı da 2 bin 244 lira artarak 20 bin 657 lira oldu. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6.85 enflasyon farkı ve yüzde 11 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 18.6 zam yapıldı. Bu zamma ilave olarak net 800 lira civarında seyyanen zam da yapılacak.

Memura verilen oransal ve seyyanen zamlardan Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekilleriyle emeklileri de yararlanacak. Yeni zamlarla en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 697 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 671 liradan 27 bin 688 liraya çıktı.

Kazım Ergün

‘Seyyanen zam yapılmalı’

Emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun tartışmaları verilerine göre zam verilmesine tepki göstererek, seyyanen zam yapılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, SSK emeklileri yüzde 12.19 zam alırken Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.19 zam yapılacağını hatırlatarak “Zam oranları eşitlenmelidir. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları genel olarak yetersiz kaldığından, seyyanen zam yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı, asgari ücretin altında olmamalı” dedi. Ergün, geçim kriterlerini karşılayacak bir hesaplama sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. Ergün, emekliye refah payı verilmesi gerektiğini belirterek, sağlıkta katkı payı kaldırılmasını ve aylık bağlama oranlarının yüzde 70’ye çıkarılmasını istedi. Ergün ayrıca emeklilerin intibak sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.