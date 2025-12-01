Türkiye, enflasyonu düşürmeye odaklı para politikasını sürdürürken yıl sonu enflasyon oranı ve buna bağlı maaş artışları, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor.

TÜFE, ilk 10 ayda %28,62 olarak gerçekleşti. Kasım ve Aralık’ta yüzde 1’er artış olursa yıl sonu enflasyonu %31,2’ye ulaşacak. Böylece hükümetin açıkladığı %31 hedefinin yakalanması mümkün görünüyor.

EMEKLİLERDE ALIM GÜCÜ SORUNU BÜYÜYOR

Erdursun’un hesaplamalarına göre yıl sonunda %31 enflasyon senaryosu gerçekleşirse:

-SSK–Bağkur emeklileri: %12–13 fark

-Memur ve memur emeklileri: %19–20 fark + 1.000 TL fark

Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yıllık artışı %31, memur ve memur emeklilerinin artışı %40 civarında olacak.

Ancak uzman, bu oranların “yeterli görünse de alım gücünü artırmadığını” vurguluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ SENARYO

En düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinden %12–13 artışla 19.000 TL bandına yükselse bile, kira, gıda ve enerji giderleri karşısında yetersiz kalıyor.

EK İYİLEŞTİRME İÇİN KAPI TAMAMEN KAPALI DEĞİL

Dünya Gazetesi'nde ele aldığı köşe yazısında Özgür Erdursun’a göre hükümetin mevcut ekonomi politikaları enflasyonu düşürmeye odaklandığı için:

-Ek seyyanen artış,

-Genel intibak,

-Refah payı gibi uygulamaların olasılığı düşük.

Ancak memur emeklilerine yapılacak yüksek artış, SSK–Bağkur emeklilerine 6 puanlık refah payı getirebilir.

Bu durumda en düşük emekli maaşı yaklaşık 20.250 TL’ye çıkabilir.

ASGARİ ÜCRETTE GERÇEKÇİ SENARYO

2024 yılında Temmuz ayında artış yapılmayan asgari ücret şu anda 22.104 TL.

Erdursun, teknik olarak %16–20’lik artışların beklendiğini ancak “sahadaki ekonomik gerçekliğin” farklı olduğunu belirtiyor.

Kira, gıda ve giyim enflasyonundaki yüksek artış nedeniyle, asgari ücrete %25 zam olasılığı en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor.

Bu durumda yeni net asgari ücretin 27.500–28.000 TL bandında olması bekleniyor.

SON 5 YILDA ASGARİ ÜCRET 8 KAT ARTTI, AMA YETMİYOR!

Erdursun’un derlemesine göre Türkiye’de asgari ücrette son 5 yılda rekor artışlar yaşandı:

-2021: 2.825 TL (%21,6 artış)

-2022: 4.253 TL → 5.500 TL (%50,5 ve %29,3)

-2023: 8.506 TL → 11.402 TL (%54,7 ve %34)

-2024: 17.002 TL (%49)

-2025: 22.104 TL (%30)

Beş yılda nominal artış 8 kata ulaştı; ancak reel alım gücü, hayat pahalılığı nedeniyle bu artışları takip edemedi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’a göre tablo net:

-SSK–Bağkur emeklileri: %31 toplam artış

-Memur emeklileri: %40’a yakın artış

-Asgari ücret: %25 zam beklentisi

Ancak hem emekliler hem de çalışanlar için artış oranları enflasyonun gölgesinde kalıyor. Erdursun, “Türkiye, ücret artışlarını belirlerken enflasyon hedefi ile vatandaşın alım gücü arasındaki mesafeyi kapatma mücadelesi veriyor” diyor.

Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla tablo netleşecek; emekli, memur ve çalışanların yeni yıla hangi gelir düzeyiyle gireceği aralık sonunda belli olacak.