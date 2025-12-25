Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik, doğum ve diğer hizmet borçlanmaları ile BAĞ-KUR ihya primlerinde 2026 yılıyla birlikte çifte artış yaşanacak. Hem asgari ücrete yapılacak zam hem de prim oranlarındaki yükseliş, borçlanma maliyetlerini rekor seviyelere taşıyacak. Emekliliğine az kalan ve prim günü eksiği bulunanlar için ise 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapmak büyük avantaj sağlıyor.

BORÇLANMA PRİM ORANI YÜZDE 45'E ÇIKIYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, bugüne kadar SGK’ya yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeniyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, doğum borçlanması hariç askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında prim oranı yüzde 45’e yükseltildi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artışa eklenen bu düzenleme nedeniyle, 2026 yılında askerlik ve hizmet borçlanmalarının toplam maliyet artışı yüzde 79’a ulaşacak.

1 GÜNLÜK GECİKME 117 BİN TL FARK YARATIYOR

2025 yılında asgari ücret üzerinden 1 günlük askerlik borçlanması 277,39 TL iken, 2026’da bu tutar 495,45 TL’ye çıkacak.

18 ay askerlik yapan bir kişi,

31 Aralık 2025’e kadar başvurursa: 149 bin 791 TL

1 Ocak 2026’dan sonra başvurursa: 267 bin 543 TL ödeyecek

Sadece 1 günlük gecikme, borçlanma maliyetinde 117 bin 752 TL fark yaratacak.

DOĞUM BORÇLANMASINDA DA YIL SONU AVANTAJI

Doğum borçlanmasında prim oranı yüzde 32 olarak korunacak. Ancak asgari ücret artışı nedeniyle maliyet yine yükselecek.

1 çocuk için 720 gün doğum borçlanması

2025’te başvuranlar: 199 bin 721 TL

2026’da başvuranlar: 253 bin 670 TL ödeyecek

Bu nedenle kadın sigortalılar için de 31 Aralık 2025 son gün olarak öne çıkıyor.

BAĞ-KUR İHYA MALİYETİ YÜZDE 65 ARTACAK

Prim borçları silinen ve sigortalılığı durdurulan BAĞ-KUR’lular, ihya başvurusu yaparak bu süreleri yeniden emekliliğe saydırabiliyor.

-İhya prim oranı

2025: yüzde 34,75

2026: yüzde 45

-1 günlük ihya primi:

2025’te: 301,23 TL

2026’da: 495,45 TL

-3 yıllık ihya için ödenecek tutar:

2025’te başvuranlar: 325 bin 329 TL

2026’da başvuranlar: 535 bin 86 TL

BAŞVURU TARİHİ ÖNEMLİ, ÖDEME SONRA YAPILABİLİYOR

SGK’da borçlanma ve ihya tutarları başvuru tarihine göre hesaplanıyor.

Hizmet borçlanmalarında ödeme süresi: 1 ay

İhya işlemlerinde ödeme süresi: 3 ay

31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapanlar, ödemeyi 2026 yılında yapsalar bile zamdan etkilenmiyor. Başvuru yapıp ödeme yapmayanlar için ise herhangi bir yükümlülük doğmuyor.

-BAĞ-KUR’da 7200 gün detayı göz ardı edilmemeli

BAĞ-KUR’lular için normal emeklilikte 9000 gün, kısmi emeklilikte 5400 gün şartı bulunuyor. Küçük esnaf için prim gün sayısının 7200’e düşürülmesine yönelik çalışma ise devam ediyor.

Uzmanlar, ihya başvurusu yapmadan önce olası yasal değişikliklerin dikkate alınması ve gereksiz prim yükü altına girilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Emekliliği yaklaşan ve prim günü eksiği bulunanlar için 31 Aralık 2025 tarihi kritik bir eşik. Sadece bir günlük gecikme, yüz binlerce liralık ek maliyet anlamına gelebilir.