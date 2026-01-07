Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nde, kurum avukatı Zekeriya Polat, emeklilik başvurusu reddedilen H.H. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayın saat 11.30 sıralarında gerçekleştiği, H.H.’nin emeklilik şartları oluşmadığı gerekçesiyle yapılan başvurusunun reddedildiği ve açtığı davayı kaybettiği, aynı zamanda dosya kapsamında 40 bin lira vekalet ücreti ve masrafın tebliğ edildiği bildirildi.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA ÖLDÜRDÜ

Tebligatın ardından İl Müdürlüğü binasına gelen H.H.’nin, avukat Zekeriya Polat ile odasında görüştüğü sırada tartışma çıktığı, bunun üzerine yanında bulunan tabancayla ateş ettiği belirtildi. Kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Polat’a, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Polat’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Tabancasını yere bıraktığı belirtilen H.H., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi ve gözaltına alındı. Kurum avukatının engelli kadrosunda görev yaptığı ve 2 yaşında bir çocuğu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.