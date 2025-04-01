Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kalabalık bir grubun işletmeci ve emekli polis darbettiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Dışarı çıkan emekli polisin tabancasını çıkartarak, önce havaya ardından rastgele ateş açtığı görüntülerde yer aldı.
Bu sırada kalabalık gruptan birinin emekli polisin arkasından üzerine atlayarak elindeki silahı almaya çalıştığı görüldü. Daha sonra kalabalık grubun yere düşen emekli polisin dövdüğü anlar, kamerada yer aldı.
Diğer yandan durumu ağır olan emekli polis M.D. ile işletmeci S.K.'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.