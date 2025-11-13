Emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında Kasım ayı rekabeti kızıştırdı. Birçok banka, maaş taşıma ve taahhüt yenileme işlemleri için sunduğu promosyonları güncelleyerek tutarları 39 bin 500 TL seviyesine kadar çıkardı. 30 bin TL ve üzeri ödeme yapan banka sayısının artmasıyla birlikte emeklilerin tercih yaparken daha fazla alternatife sahip olduğu görülüyor.

PROMOSYON ŞARTLARINDA RAKABET BÜYÜYOR

Bankalar yüksek promosyon tutarları sunarken, kampanya koşullarında çeşitli kriterler öne çıkıyor. Bunlar arasında otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması, ihtiyaç kredisi kullanımı ve emekli yakını getirme gibi ek avantajlar bulunuyor. Bazı bankalar yalnızca maaş taşıyanlara yüksek ödeme sağlarken, bazıları mevcut müşterilerin taahhüt yenilemesi durumunda da avantaj sunuyor.

Bu nedenle emeklilerin, kampanya detaylarını incelemeden karar vermemesi ve kendi gelir-durumuna en uygun seçeneği belirlemesi önem taşıyor.

TAAHHÜT YENİLEMEDE KOLAYLIK DÖNEMİ

Promosyonunu aynı bankada güncellemek isteyen emekliler, şube veya mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabiliyor. Bu işlemde iki yöntem uygulanıyor:

Kalan taahhüt tutarının düşülmesi,

Mevcut promosyonun iade edilerek yeni kampanyaya geçilmesi.

Banka değiştirmek isteyen emekliler ise kalan taahhüt süresine göre hesaplanan iade tutarını ödeyerek maaşlarını yeni bankaya taşıyabiliyor. Örneğin; 24 ay önce 12 bin TL promosyon alan bir emekli, kalan 12 ay için 4 bin TL iade ederek daha yüksek ödeme sunan bankaya geçiş yapabiliyor.

BANKALARIN KASIM AYI PROMOSYON LİSTESİ

Kasım ayı itibarıyla bankaların maaş dilimlerine göre sunduğu promosyonlar ve ek avantajlar şöyle sıralanıyor:

-Albaraka Türk – 25.000 TL’ye varan promosyon

6.500 – 15.600 TL promosyon + 9.400 TL’ye kadar ek ödüller.

-Halkbank – 39.500 TL’ye varan promosyon

5.000 – 12.000 TL promosyon + 30.000 TL faizsiz kredi, yıllık 12.000 TL kart indirimi, 3.500 TL fatura talimatı puanı.

-Akbank – 30.000 TL’ye varan promosyon

6.250 – 15.000 TL promosyon + 15.000 TL ek ödeme fırsatı.

-ING – 28.000 TL’ye varan promosyon

6.250 – 15.000 TL promosyon + fatura talimatı ve Turuncu Hesap avantajları.

-Şekerbank – 27.500 TL’ye varan promosyon

5.000 – 12.000 TL promosyon + 15.500 TL ek ödeme.

-DenizBank – 27.000 TL’ye varan promosyon

5.000 – 12.000 TL promosyon + KMH, kredi kartı ve fatura talimatı ile 15.000 TL ek ödeme.

-İş Bankası – 24.000 TL’ye varan promosyon

6.250 – 15.000 TL promosyon + 9.000 TL MaxiPuan.

-Kuveyt Türk – 27.500 TL’ye varan promosyon

10.000 – 24.000 TL promosyon + altın puan ve fatura talimatı avantajı.

-Garanti BBVA – 25.000 TL’ye varan promosyon

6.250 – 15.000 TL promosyon + kart harcaması ve avans hesabı ile 10.000 TL bonus.

-Türkiye Finans – 29.500 TL’ye varan promosyon

13.000 – 27.000 TL promosyon + 2.500 TL ek ödeme.

-Yapı Kredi – 30.000 TL’ye varan promosyon

6.250 – 15.000 TL promosyon + toplamda 15.000 TL ek ödül.

-QNB Finansbank – 31.000 TL’ye varan promosyon

8.500 – 20.000 TL promosyon + 11.000 TL ek ödeme.

-Vakıf Katılım – 18.500 TL’ye varan promosyon

5.000 – 12.000 TL promosyon + yüksek maaş alanlara 18.500 TL’ye kadar avantaj.

EMEKLİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Promosyon tutarlarının 39 bin 500 TL’ye ulaşmasıyla birlikte emeklilerin daha geniş bir seçenek havuzuna sahip olduğu görülüyor. Ancak en yüksek tutarı almak kadar, kampanya koşullarının kişiye uygun olup olmadığı da büyük önem taşıyor.

Fatura talimatı, kredi kartı harcaması veya kredi kullanımı gibi ek şartlar her emekli için avantajlı olmayabilir. Bu nedenle emeklilerin ihtiyaçlarını belirledikten sonra bankaların sunduğu promosyonları karşılaştırması, uzun vadede daha doğru bir tercih yapmalarını sağlayacaktır.