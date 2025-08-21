Yüksek enflasyon düşük ücret sarmalına hapsolan emekli geçimini sağlayabilmek için promosyon kampanyalarını araştırıyor. Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı ise maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor.

27 BİN TL’YE ULAŞTI

Banklar 3 yılda bir bu promosyonları verirken hayat pahalılığı içinde geçinmekte zorlanan emekli, senede bir promosyon almak istiyor. Emekli taahhüt süresi dolmadan bankasını değiştirebilse de mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanı ise iade ediliyor.

Emeklileri çekmek için ise kamu ve özel bankalarda promosyon kampanya yarışı devam ediyor. Özel bankalarda nakit promosyon kampanyası 27 bin TL’ye kamu bankalarında ise 15 bin TL’ye ulaştı. Bu promosyonların bir kısmı nakit bir kısmı, alışverişte geçerli olan puan veya hediye çeki oluyor.