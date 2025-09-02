Eylül ayıyla birlikte emeklilerin banka promosyon yarışı hız kazandı. Temmuz ayında maaş zammı sonrası yeni arayışlara giren emekliler için bankalar kampanyalarını güncelledi. Önceden yalnızca bir banka 27 bin TL seviyesinde ödeme yaparken, bugün birçok banka bu rakama yaklaşan promosyonlar sunuyor.

Özel bankalardan biri, 30 Eylül 2025’e kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyonun yanı sıra, ek ödüllerle toplamda 28 bin 500 TL’ye varan fırsatlar sunuyor. Ayrıca yakınını getiren emekliler için kişi başı 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye kadar ek kazanç imkânı bulunuyor. Böylece emekliler, promosyonlarını daha da artırma şansına sahip oluyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ PROMOSYONLARI ŞEKİLLENDİRECEK

Merkez Bankası’nın yıl sonu için açıkladığı enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında. Piyasa beklentisi ise yüzde 29’a yakın seyrediyor. Uzmanlara göre, bu oranlar ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 ila yüzde 10 arasında zam yapılabileceğini gösteriyor. Böyle bir senaryoda, promosyonların 30 bin TL seviyesini görmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

EMEKLİLER HANGİ BANKAYI TERCİH ETMELİ?

Uzmanlar, emeklilerin yalnızca promosyon miktarına odaklanmamaları gerektiğini vurguluyor. Bankaların sunduğu ek hizmetler, dijital kolaylıklar, kredi imkanları ve kampanyaların da değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, maaşı karşılığında kredi kullanan emeklilerin banka değiştiremeyeceği, bu nedenle sözleşme şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiği hatırlatılıyor.

OCAK DÖNEMİ KRİTİK OLACAK

Şu anda 27 bin TL seviyesinde olan promosyonlar, ek ödüllerle 28 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Yıl sonu enflasyon oranlarına bağlı olarak ocak ayında promosyonların 30 bin TL’yi aşması bekleniyor.

Ancak uzmanlara göre, emeklilerin banka seçiminde sadece rakamlara değil, uzun vadede fayda sağlayacak hizmetlere de dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, Eylül ayı içinde promosyon tutarlarının da 35 bin TL seviyesine ulaşabileceğine dair iddialar gündeme geliyor.

Bankaların rekabeti artırmasıyla bu rakamın yakın zamanda gerçeğe dönüşebileceği ifade ediliyor.