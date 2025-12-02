

Hem kamu hem de özel bankalar, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere sundukları nakit promosyonları Aralık ayında yükseltirken aynı zamanda ek kampanyalarla toplam kazanımı artırdı.

Emekli maaşını taşıyanlar nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı ödülleri, kredi kartı avantajları, düşük faizli kredi fırsatları ve dijital bankacılık ayrıcalıkları gibi ek hizmetlerden yararlanabiliyor.

2025 ARALIK AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla bu yıl promosyonlar ciddi biçimde yükseldi.

-Kamu bankalarında promosyonlar 12.000 TL’ye kadar çıkıyor.

-Özel bankalarda ise rakamlar 30.000 – 31.000 TL’yi bulan seviyelere ulaşıyor.

Özel bankalar özellikle ek harcama kampanyaları, kart kullanım ödülleri ve otomatik fatura talimatı promosyonları ile toplam tutarı daha da yukarı çekiyor.

ARALIK AYI BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

-Ziraat Bankası – 12.000 TL’ye Varan Promosyon

Ziraat Bankası, SGK kapsamındaki tüm emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Başvurular: Şube, Ziraat Mobil, internet şube, ATM ve çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.

-İş Bankası – 15.000 TL Ana Promosyon + 9.000 TL Ek Ödül

İş Bankası, maaşını taşıyan emeklilere:

15.000 TL’ye varan nakit promosyon,

9.000 TL’ye varan ek ödeme,

Yıllık kart ücreti olmayan Maximum Kart, ücretsiz EFT/Havale ve avantajlı Ek Hesap gibi hizmetler sağlıyor.

-Halkbank – 12.000 TL’ye Varan Promosyon

Promosyon, maaş aralığına göre kademeli olarak veriliyor:

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

-Garanti BBVA – 25.000 TL’ye Varan Toplam Kazanım

Garanti, maaşını taşıyanlara:

15.000 TL nakit promosyon,

Bonus Kart harcamasına 6.000 TL’ye varan ek ödül,

Avans hesap ve sigorta alımında toplam 4.000 TL ek ödeme olmak üzere 25.000 TL’ye varan fırsat sunuyor.

-Yapı Kredi – 30.000 TL’ye Varan Promosyon

19 Eylül – 31 Aralık 2025 döneminde maaşını taşıyan emeklilere 30.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriliyor.

-VakıfBank – 12.000 TL Ana Promosyon + 18.000 TL Ek Kazanım

VakıfBank’a maaş taşıyan yeni emekliler;

12.000 TL nakit promosyon,

Emekli Troy Kart ile 9 ayda 18.000 TL’ye varan ek ödül alabiliyor.

Toplam kazanım 30.000 TL’ye ulaşıyor.

-DenizBank – 12.000 TL + 15.000 TL Ek Promosyon

DenizBank; otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve kredili mevduat hesabı gibi ürünlere göre 15.000 TL’ye kadar ek ödeme yaparak toplam promosyonu yükseltiyor.

QNB Finansbank;

20.000 TL’ye kadar nakit promosyon,

2 otomatik fatura talimatına 3.000 TL,

İhtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımına 5.000 TL ek ödül sunuyor.

Toplam kazanım 31.000 TL’ye çıkıyor.

-Kuveyt Türk – 27.500 TL’ye Varan Promosyon

Kuveyt Türk, maaş taşıyan emeklilere:

24.000 TL nakit promosyon,

Sağlam Kart ile 1.000 TL altın puan,

Fatura talimatlarına toplam 2.500 TL altın puan sağlıyor.

-TEB – 21.000 TL’ye Varan Promosyon

TEB, maaşını taşıyan emeklilere:

12.000 TL ana promosyon,

2 fatura talimatıyla birlikte 9.000 TL ek ödeme veriyor.

-ING – 28.000 TL’ye Varan Toplam Promosyon

ING Bank, maaşını taşıyanlara:

15.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon,

Ek kampanyalarla birlikte toplam 28.000 TL ödeme sunuyor.

2025 Aralık ayı, emekliler için promosyon fırsatlarının en yoğun olduğu dönemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kamu bankalarının istikrarlı ödemeleri ile özel bankaların yüksek teklifleri arasından seçim yapacak olan emekliler, maaş aralıklarına ve ihtiyaçlarına göre en avantajlı paketi tercih edebiliyor.