Eylül ayında bankaların emeklilere sunduğu maaş promosyonları dikkat çekici seviyelere yükseldi. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara verilen ödemeler, 3 yıllık taahhüt karşılığında 30 bin TL’ye dayandı. Artan rekabetle birlikte emekliye ek avantaj sağlayan banka sayısı da hızla artmaya başladı.

BANKALAR EK ÖDEMELERLE YARIŞI KIZIŞTIRIYOR

Promosyon tutarları yalnızca maaş ödemesiyle sınırlı kalmıyor. Bankalar; otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, kredi çekimi veya emekli yakınını davet etme gibi koşullarla ek ödemeler sunuyor.

Bu sayede promosyon paketleri daha cazip hale geliyor ve vatandaşın tercihlerini şekillendiriyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYONLAR

Akbank: 30 bin TL’ye varan promosyon ile zirvede.

ING: 28 bin TL promosyon + 13 bin TL’ye kadar ek ödül.

Yapı Kredi: 27 bin TL’ye varan promosyon + mobil uygulama girişine özel ödeme.

Şekerbank: 27.500 TL promosyon + ek bonus fırsatları.

DenizBank: 27 bin TL promosyon + 7.000 TL’ye kadar kredi kartı harcama iadesi.

Kuveyt Türk: 27.500 TL promosyon + altın puan avantajı.

Türkiye Finans: 26 bin TL promosyon + 2.500 TL ek ödeme.

Garanti BBVA: 25 bin TL promosyon + 10 bin TL’ye kadar bonus.

Albaraka Türk: 25 bin TL promosyon + 9.400 TL’ye varan ek ödül.

İş Bankası: 24 bin TL promosyon + 9 bin TL MaxiPuan.

TEB: 21 bin TL promosyon + fatura talimatına ek ödeme.

QNB Finansbank: 20.400 TL promosyon + nakit iade fırsatları.

Vakıf Katılım: 18.500 TL’ye varan promosyon.

YARIŞIN DAHA DA HIZLANMASI BEKLENİYOR

Bankaların emeklilere yönelik promosyon tutarları her geçen gün yükselirken, yeni kampanyaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Uzmanlar, rekabetin önümüzdeki aylarda daha da kızışacağını ve bankaların ek fırsatlarla emeklilere ulaşmaya devam edeceğini öngörüyor.

EMEKLİLER İÇİN YÜKSEK PROMOSYON CAZİP Mİ?

Finans uzmanlarına göre promosyon kampanyaları emekliler için önemli bir avantaj sunsa da bazı noktaların göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Yüksek promosyonların genellikle ek şartlarla birlikte verildiğine dikkat çeken uzmanlar, “Vatandaşlar sadece rakama bakmamalı, kampanyanın detaylarını dikkatle incelemeli.

Fatura talimatı, kredi kullanımı veya kredi kartı harcaması gibi koşullar ek yük getirebilir. Ayrıca promosyon için verilen 3 yıllık taahhüt süresi de göz önünde bulundurulmalı” uyarısında bulunuyor.

Uzmanlara göre, düzenli harcama yapan ve bankayla aktif çalışan emekliler için yüksek promosyon kampanyaları oldukça avantajlı olabilir.

Ancak yalnızca maaşını çekmek için banka kullanan emeklilerin en yüksek teklifi seçmeden önce ihtiyaçlarını ve taahhüt koşullarını değerlendirmesi büyük önem taşıyor.