SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni kampanyalar, maaş taşıma işlemlerinde rekor seviyeleri beraberinde getirdi.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI ZİRVEYE ÇIKTI

Maaş farklarının hesaplara yatırılması ve zamlı aylıkların netleşmesi sonrası bankalar promosyon paketlerini revize etti. 2026 yılı itibarıyla emekli promosyon tutarları önemli ölçüde yükselirken, bazı bankalarda toplam avantaj 90 bin TL seviyesine kadar ulaştı.

Bankalar sadece nakit ödeme sunmakla kalmıyor;

-Faizsiz ihtiyaç kredisi

-Taksitli nakit avans

-Kredi kartı harcama ödülleri

-Otomatik fatura talimatı iadesi

-Banka puanı ve ek bonus kampanyaları gibi ek avantajlarla paketlerini güçlendiriyor.

ÜÇ BANKADA TUTAR 30 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Şubat 2026 itibarıyla açıklanan kampanyalarda özellikle üç banka dikkat çekiyor.

-VakıfBank ve Türkiye Finans toplam kazancı 30 bin TL bandının üzerine taşırken, Ziraat Bankası sunduğu kapsamlı finansman paketiyle promosyon tutarını 90 bin TL seviyesine kadar yükseltti.

4 Şubat 2026 tarihli duyuruya göre Ziraat Bankası, emeklilere yalnızca nakit promosyon değil; faizsiz kredi ve kart avantajlarını içeren geniş kapsamlı bir destek paketi sunuyor.

BANKA BANKA ŞUBAT 2026 EMEKLİ PROMOSYON DETAYLARI

-VakıfBank Emekli Promosyonu

28 Şubat 2026’ya kadar maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere 12 bin TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarıyla 18 bin TL’ye kadar ek kazanç sağlanabiliyor. Böylece toplam avantaj 30 bin TL seviyesine ulaşıyor.

-Türkiye Finans Emekli Kampanyası

Maaş taşıma işlemini 28 Şubat’a kadar tamamlayan emeklilere 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor. Ek kampanyalar ve bankacılık ürünleri kullanımıyla toplam ödeme 30 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.

-Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası, 12 bin TL nakit promosyonun yanı sıra:

40 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi

Otomatik fatura talimatına 6 bin TL’ye kadar iade

25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans

Aylık 6 bin TL’ye varan Bankkart Lira avantajı

sunarak toplamda 90 bin TL’ye varan bir destek paketi sağlıyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank’ta maaş tutarına göre promosyonlar 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Faizsiz kredi ve kredi kartı kampanyalarıyla toplam avantaj 60 bin TL seviyesine yaklaşabiliyor.

ÖZEL BANKALARDA EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

Akbank

Maaş taşıma veya taahhüt yenileme yapan emeklilere maaş aralığına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. Ek ödüllerle toplam tutar 30 bin TL’ye yaklaşıyor.

Garanti BBVA

Promosyon ve bonus kampanyalarıyla toplam avantaj 25 bin TL seviyesine ulaşıyor. Şubat ayına özel kredi kartı harcama kampanyaları devam ediyor.

Albaraka Türk

Maaşa bağlı olarak 6 bin 500 TL ile 15 bin 600 TL arasında promosyon ödemesi yapılırken; fatura talimatı ve müşteri yönlendirme kampanyalarıyla toplam kazanç 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

İş Bankası

Nakit promosyon 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam avantaj 24 bin TL seviyesine yükseliyor.

QNB

Emekli maaşına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuluyor. Bankacılık ürünleri kullanımına bağlı olarak toplam ödeme 31 bin TL’ye ulaşabiliyor.

DenizBank

Nakit promosyon 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, ek bankacılık ürünleriyle toplam kazanç 27 bin TL’ye çıkıyor.

ING

Koşulsuz nakit promosyon ve ek bankacılık ürünleri avantajlarıyla toplam ödeme 28 bin TL’ye kadar yükseliyor.

EMEKLİLERE TAAHHÜT SÜRESİ VE ŞART UYARISI!

Uzmanlar, emeklilerin promosyon seçimi yaparken yalnızca toplam tutara değil; taahhüt süresine, ek ürün şartlarına ve kampanya koşullarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle faizsiz kredi ve kart avantajlarının belirli harcama veya otomatik ödeme şartına bağlı olduğu belirtiliyor.

Maaşını taşımayı düşünen emeklilerin, bankaların resmi internet sitelerindeki güncel kampanya detaylarını incelemesi öneriliyor.