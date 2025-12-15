Yeni yıl yaklaşırken emeklilerin en çok araştırdığı başlıklardan biri de bankaların güncel promosyon rakamları oldu. Maaşını taşıyıp üç yıl kalma taahhüdü veren tüm emekliler hiçbir ek koşul aranmaksızın nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. Bazı bankalar yalnızca maaş tutarına göre ödeme yaparken bazıları da ek kampanyalarla toplam promosyon tutarını ciddi şekilde artırıyor.

Aşağıda Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu promosyonlar ve ek kampanya detayları yer alıyor.

-Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Yapı Kredi, 19 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 30.000 TL’ye kadar ödeme sunuyor.

15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon

2 otomatik fatura talimatına 5.000 TL ek ödeme

Kredi kartı harcamasına 5.000 TL ödül

Mobil uygulama aktifliğine 2.000 TL ek nakit

-QNB Finansbank Emekli Promosyonu

QNB Finansbank, Aralık 2025 kampanyasında toplam 31.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.

20.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon

2 fatura talimatına 3.000 TL

100 bin TL ihtiyaç kredisine 2.500 TL

Ek hesap kullanımına 2.500 TL

Kampanya: 8 Ekim – 31 Aralık 2025

-İş Bankası Emekli Promosyonu

İş Bankası, Aralık ayı boyunca maaşını taşıyan emeklilere:

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

9.000 TL’ye kadar ek ödeme sunuyor.

-Albaraka Türk Emekli Promosyonu

Albaraka, Aralık 2025 döneminde toplam 25.000 TL’ye varan avantaj veriyor.

15.600 TL’ye kadar promosyon

Fatura talimatına 1.400 TL

Referansla 6.000 TL ödül

Kart harcamalarına 2.000 TL Worldpuan

-Akbank Emekli Promosyonu

Akbank, promosyon ve ek ödüllerle toplam 30.000 TL’ye varan fırsat sağlıyor.

15.000 TL nakit promosyon

Fatura talimatlarına 5.000 TL

Yakın davetine 5.000 TL

Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL

-Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor.

3 yıllık peşin ödeme

Birden fazla maaş alanlarda toplam tutara göre hesaplama

Başvuru: Şube, mobil, ATM veya internet

-VakıfBank Emekli Promosyonu

VakıfBank, 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 arasında toplam 30.000 TL’ye varan kazanım sunuyor.

12.000 TL nakit promosyon

Troy Emekli Kart ile alışverişlerde 18.000 TL ek kazanç

-Halkbank Emekli Promosyonu

Halkbank’ta promosyonlar maaşa göre değişiyor:

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL

-Garanti BBVA Emekli Promosyonu

Garanti BBVA, Aralık ayında toplam 25.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.

15.000 TL nakit promosyon

Kart ve hesap kullanımıyla 10.000 TL’ye kadar bonus

-DenizBank Emekli Promosyonu

DenizBank, toplam 27.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.

12.000 TL nakit promosyon

Kart, fatura ve KMH kullanımına 15.000 TL ek ödeme

-ING Emekli Promosyonu

ING, maaşını bankaya taşıyan tüm SGK emeklilerine 28.000 TL’ye varan ödeme yapıyor.

15.000 TL koşulsuz promosyon

Ek kampanyalarla ilave ödeme

EYT’liler ve yeni emekliler kampanyadan faydalanabiliyor.

PROMOSYONLARDA ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Bankaların Aralık 2025 kampanyaları incelendiğinde, promosyonlarda ciddi bir rekabet yaşandığı görülüyor. Maaşını taşıyacak emeklilerin, farklı bankaların sağladığı ek kampanyaları ve toplam kazanımları dikkatle karşılaştırması önem taşıyor.

“1 OCAK ZAMMI SONRASI PROMOSYONLAR ARTABİLİR”

Ekonomistler, 1 Ocak itibarıyla emekli maaşlarında yapılacak zammın promosyon ödemelerine doğrudan yansıyacağını belirtiyor.

Maaşların yükselmesiyle bankaların vereceği promosyon tutarlarının da 40 bin TL'ye merdiven dayayabileceği konuşuluyor.

Bu nedenle uzmanlar, maaşını taşımayı düşünen emeklilerin acele etmemesi gerektiğini, yeni yılın ilk haftalarında promosyonlarda çok daha yüksek rakamların açıklanabileceği konusunda emeklileri uyarıyor.