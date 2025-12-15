Yeni yıl yaklaşırken emeklilerin en çok araştırdığı başlıklardan biri de bankaların güncel promosyon rakamları oldu. Maaşını taşıyıp üç yıl kalma taahhüdü veren tüm emekliler hiçbir ek koşul aranmaksızın nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. Bazı bankalar yalnızca maaş tutarına göre ödeme yaparken bazıları da ek kampanyalarla toplam promosyon tutarını ciddi şekilde artırıyor.
Aşağıda Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu promosyonlar ve ek kampanya detayları yer alıyor.
-Yapı Kredi Emekli Promosyonu
Yapı Kredi, 19 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 30.000 TL’ye kadar ödeme sunuyor.
15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon
2 otomatik fatura talimatına 5.000 TL ek ödeme
Kredi kartı harcamasına 5.000 TL ödül
Mobil uygulama aktifliğine 2.000 TL ek nakit
-QNB Finansbank Emekli Promosyonu
QNB Finansbank, Aralık 2025 kampanyasında toplam 31.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.
20.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon
2 fatura talimatına 3.000 TL
100 bin TL ihtiyaç kredisine 2.500 TL
Ek hesap kullanımına 2.500 TL
Kampanya: 8 Ekim – 31 Aralık 2025
-İş Bankası Emekli Promosyonu
İş Bankası, Aralık ayı boyunca maaşını taşıyan emeklilere:
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
9.000 TL’ye kadar ek ödeme sunuyor.
-Albaraka Türk Emekli Promosyonu
Albaraka, Aralık 2025 döneminde toplam 25.000 TL’ye varan avantaj veriyor.
15.600 TL’ye kadar promosyon
Fatura talimatına 1.400 TL
Referansla 6.000 TL ödül
Kart harcamalarına 2.000 TL Worldpuan
-Akbank Emekli Promosyonu
Akbank, promosyon ve ek ödüllerle toplam 30.000 TL’ye varan fırsat sağlıyor.
15.000 TL nakit promosyon
Fatura talimatlarına 5.000 TL
Yakın davetine 5.000 TL
Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL
-Ziraat Bankası Emekli Promosyonu
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor.
3 yıllık peşin ödeme
Birden fazla maaş alanlarda toplam tutara göre hesaplama
Başvuru: Şube, mobil, ATM veya internet
-VakıfBank Emekli Promosyonu
VakıfBank, 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 arasında toplam 30.000 TL’ye varan kazanım sunuyor.
12.000 TL nakit promosyon
Troy Emekli Kart ile alışverişlerde 18.000 TL ek kazanç
-Halkbank Emekli Promosyonu
Halkbank’ta promosyonlar maaşa göre değişiyor:
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL
-Garanti BBVA Emekli Promosyonu
Garanti BBVA, Aralık ayında toplam 25.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.
15.000 TL nakit promosyon
Kart ve hesap kullanımıyla 10.000 TL’ye kadar bonus
-DenizBank Emekli Promosyonu
DenizBank, toplam 27.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.
12.000 TL nakit promosyon
Kart, fatura ve KMH kullanımına 15.000 TL ek ödeme
-ING Emekli Promosyonu
ING, maaşını bankaya taşıyan tüm SGK emeklilerine 28.000 TL’ye varan ödeme yapıyor.
15.000 TL koşulsuz promosyon
Ek kampanyalarla ilave ödeme
EYT’liler ve yeni emekliler kampanyadan faydalanabiliyor.
PROMOSYONLARDA ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR
Bankaların Aralık 2025 kampanyaları incelendiğinde, promosyonlarda ciddi bir rekabet yaşandığı görülüyor. Maaşını taşıyacak emeklilerin, farklı bankaların sağladığı ek kampanyaları ve toplam kazanımları dikkatle karşılaştırması önem taşıyor.
“1 OCAK ZAMMI SONRASI PROMOSYONLAR ARTABİLİR”
Ekonomistler, 1 Ocak itibarıyla emekli maaşlarında yapılacak zammın promosyon ödemelerine doğrudan yansıyacağını belirtiyor.
Maaşların yükselmesiyle bankaların vereceği promosyon tutarlarının da 40 bin TL'ye merdiven dayayabileceği konuşuluyor.
Bu nedenle uzmanlar, maaşını taşımayı düşünen emeklilerin acele etmemesi gerektiğini, yeni yılın ilk haftalarında promosyonlarda çok daha yüksek rakamların açıklanabileceği konusunda emeklileri uyarıyor.