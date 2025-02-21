Bir süredir kamuoyunda SGK ile bankalar arasında bir promosyon protokolü imzalanacağı ve bankalarda promosyon ödemelerinin yukarı çıkacağı konuşuluyordu. Fakat son günlerde martta yeni bir promosyon anlaşmasının yapılmayacağı basına yansımaya başladı. Her bankanın kampanya tutarını kendisinin belirleyeceği ileri sürüldü.

PROMOSYONLAR NE OLDU?

Yeni bir promosyon için protokol imzalanmasa dahi pek çok özel bankada promosyon ödemeleri yukarı çıktı. Mevcutta halihazırda promosyonlar 20 bin lira bandını aşarken, en yüksek promosyon tutarı 25 bin ile 27 bin lira civarına yükseldi.

MART AYINDA YENİ BİR PROMOSYON ANLAŞMASI OLACAK MI?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz “ilk olarak 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile 19 banka arasında imzalanan protokol gereğince emeklilerimize 500 TL ile 750 TL promosyon ödemesi yapılmaya başlandı. Sonrasında 2022 yılında revize edilerek 3000 TL ile 5000 TL ödenmeye devam edildi. 2024 yılı Mart ayında yapılan protokolde SGK duyurusu ile promosyonlar 8000 TL ile 12000 TL’ye yükseltildi.

Mart ayı içerisinde tekrar bir protokol anlaşması olacağı kamuoyunda konuşulmaktaydı. İmzalanan protokol gereğince promosyon taban rakamları belirlenmektedir. Üst sınır olarak bir kota konulmamıştır. Serbest piyasa üzerinden bankalar çeşitli kampanyalar ile emekli müşterileri çekebilmektedir. Emekli banka promosyonlarının bir mevzuata bağlanıp SGK ile bankalar arasındaki sözleşmelerin dönemsel olarak yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu yenileme emekli maaşlarına yapılan zam farkıyla orantılanarak belirlenmelidir. ‘Mart ayı içerinde protokol imzalanacak mı?’ sorusuna gelince süreç bize en doğru cevabı verecektir. Bu konuda SGK üzerinden veya ilgili Bakanlık tarafından açıklama yapılması daha sağlıklı olacaktır.

YENİ ANLAŞMA İLE NE KADAR ARTIŞ YAŞANIYOR?

Sizlerin de bildiği gibi emeklilerimize yılda iki defa enflasyon üzerinden maaş farkları yeniden hesaplanıp banka hesaplarına yatırılmaktadır. En son yapılan protokol sonrasında emeklilerimizin maaşlarına 2 defa daha güncelleme gelmiştir. 2024 yılı Mart ayında en düşük emekli maaşı 10.000 TL seviyesindeydi. Günümüze geldiğimizde ise bu rakam 14.469 TL’ye yükseldi. Bir oran yaptığımızda bu yüzde 45 artışa tekabül etmektedir. Üç yıllığına ödenen promosyon tutarına yüzde 50 oranında zam yapılması durumunda. Dul ve yetimlere verilen 5000 TL’lik promosyon 7500 TL’ye çıkacaktır.8000 TL ile 12000 TL arasındaki en düşük taban emekli maaş promosyonu 12000 TL ile 18000 TL arasına gelmelidir. Hatta şu anda bankalarda en yüksek tutar olan 27000 TL’lik promosyonun zaman içerisinde 40.000 TL’ye kadar ulaşması mümkündür." açıklamasında bulundu.

SGK İLE ANLAŞMA OLMASA BİLE PROMOSYON YATAR MI?

Yılmaz dar gelirli emekliye avantaj olacağını söyleyerek, "Anlaşma imzalanmasa bile promosyon rakamları zamanla yükselecektir. Ancak imzalandığı takdirde ise dar gelirli emekliye avantaj olarak geri dönecektir. Taban rakamı belirleyen SGK, bankalar arasında rekabeti artırıp yeni emekli olacaklara yüksek promosyon verilmesini teşvik edecektir." açıklamasında bulundu.

YENİ PROMOSYON İÇİN TARİH MART AYI MI?

Yılmaz, emeklilerin zaten 3 yıllığına sözleşme imzalandığı için istediği zaman cayma hakkını kullanabildiğini, mart ayı içerinde protokolün imzalanması doğrultusunda farklı avantajların yakalanabileceği, emeklilerin beklemelerinde fayda olduğunu söyledi.