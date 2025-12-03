Emekliler, son aylarda bankaların güncel promosyon tekliflerini yakından takip ediyor. Ocak ayında maaşlara yapılacak zammın yaklaşmasıyla birlikte promosyon yarışının yeniden kızışması bekleniyor.

Konuya ilişkin en dikkat çekici açıklamalardan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan geldi. Eryılmaz, promosyonlarda yılın en büyük artışının yaşanabileceğini ifade etti.

PROMOSYONLARDAN GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği promosyon artışına dair kritik bir tarihe dikkat çekti.

Eryılmaz, Ocak ayında yapılacak maaş zammının bankaların yarışını doğrudan etkileyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz Ocak ayı başında emekli maaşlarına zam gelecek. Dolayısıyla bir miktar aslında Ocak ayı beklenebilir. Çünkü Ocak ayı itibarıyla bu bankaların promosyon yarışının çok daha kızıştığı, rakamların çok daha yukarı gittiği bir süreç de olabilir" dedi.

HEDEF 40 BİN TL SEVİYESİ Mİ?

Eryılmaz, mevcut promosyonların en yüksek seviyesinin 32 bin TL olduğunu hatırlatarak rakamların hızla artabileceğini belirtti. Bu artışla birlikte promosyonların 40 bin TL seviyelerini görmesinin mümkün olabileceğini ifade ederek beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"Rakam vermek çok güç… En azından şu an maksimum tutarın 32 bin TL olduğunu düşündüğümüzde... belki bir 40 bin TL'lere doğru, o seviyelere doğru yaklaştığı bir süreç olabilir diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor ve bankalar için bu kitle önemli bir müşteri potansiyeli anlamına geliyor. Eryılmaz, bu nedenle bankaların maaşları kendi bünyelerine çekebilmek için daha yüksek promosyon teklifleri sunabileceğini vurguladı.

OCAK AYI PROMOSYON YARIŞI İÇİN KRİTİK DÖNEM

Maaş zammı ile birlikte bankaların promosyonlarda yeni bir rekabete girmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Ocak ayı, hem maaş artışı hem de bankaların tekliflerini yenilemesi açısından belirleyici olacak.

Şu anda maksimum 32 bin TL seviyesinde olan promosyonların, rekabetin de etkisiyle 40 bin TL’ye yaklaşması emekliler için önemli bir fırsat oluşturabilir.