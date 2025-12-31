Ocak ayında açıklanacak emekli maaş artışı öncesinde bankalar promosyon cephesinde atağa geçti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca emekli için hem kamu hem de özel bankalarda cazip teklifler peş peşe duyuruluyor.

Temel promosyon ödemeleri 12 bin TL seviyesinden başlarken, ek kampanyalarla birlikte toplam tutar bazı bankalarda 60 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Kamu bankaları daha sınırlı promosyon rakamlarıyla öne çıkarken, özel bankalar ek koşullar karşılığında çok daha yüksek tutarlar sunuyor. Fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme ve çeşitli alışveriş kampanyaları sayesinde emeklilere sağlanan toplam promosyon tutarı katlanıyor. Bankalar arasındaki bu yarışın, maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte daha da hız kazanması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Emeklilerin alacağı maaş artışı, 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle kesinlik kazanacak. Uzmanlar, zam oranlarının belli olmasının ardından bankaların mevcut promosyon rakamlarını güncelleyebileceğine ve yeni kampanyaların devreye alınabileceğine dikkat çekiyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca maaşlarını o bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor.

Bu işlem banka şubeleri üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği de mümkün ancak bu durumda kullanılan sürenin karşılığı emeklide kalırken, kalan promosyon tutarı iade ediliyor.

PROMOSYON TUTARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Bankaların sunduğu promosyon miktarları, emeklinin aldığı maaşın tutarına göre kademeli olarak hesaplanıyor. Açıklanan en yüksek rakamlar genellikle üst maaş grubunu kapsarken, daha düşük maaş alan emekliler için promosyon tutarları da buna paralel olarak düşüyor.

HANGİ BANKA NE KADAR RPROMOSYON VERİYOR?

Halkbank: Maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, 30 bin TL 12 ay taksitli nakit avantajı ve kart harcamalarına özel indirimlerle birlikte toplamda 60 bin TL’ye varan avantaj paketi sunuyor.

Ziraat Bankası: Maaş tutarına göre 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor.

TEB: 12 bin TL ana promosyona ek olarak, fatura talimatı gibi koşullarla toplam 21 bin TL’ye varan ödeme yapıyor.

İş Bankası: 15 bin TL nakit promosyon ve 9 bin TL ek fırsatlarla 24 bin TL’ye kadar avantaj sunuyor.

Garanti BBVA: 15 bin TL nakit promosyona ek olarak çeşitli kart ve sigorta kampanyalarıyla 25 bin TL’ye varan kazanım sağlıyor.

DenizBank: 12 bin TL nakit promosyonun yanı sıra ek koşullarla birlikte 27 bin TL’ye kadar ödeme imkanı tanıyor.

Yapı Kredi: Belirli tarihler arasında taahhüt veren emeklilere 30 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

VakıfBank: 12 bin TL nakit promosyona ek olarak Troy emekli kredi kartı harcamalarıyla toplam 30 bin TL avantaj sağlıyor.

QNB: 20 bin TL koşulsuz nakit promosyonun yanı sıra ek ürün kullanımlarıyla 31 bin TL’ye varan fırsat sunuyor.

UZMANLARDAN 'ACELE ETMEYİN' UYARISI

Uzmanlara göre, emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından bankalar promosyon tutarlarını yeniden güncelleyebilir. Bu nedenle emeklilerin, taahhüt vermeden önce bankaların yeni kampanyalarını takip etmesi ve karşılaştırma yapması öneriliyor.