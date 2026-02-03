SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı Şubat ayı emekli promosyon kampanyalarına çevrildi. 2026 Ocak ayında yapılan maaş artışı sonrası bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyenler için cazip teklifler sunmaya başladı. Kamu bankalarında promosyonlar 12 bin TL seviyesinde kalırken, özel bankalarda bu rakam 30 bin TL’yi geçti.

Şubat ayında özellikle VakıfBank ve Türkiye Finans, promosyon ve ek ödüllerde artışa giden bankalar arasında öne çıktı. Sunulan ek harcama, kart ve ödül kampanyalarıyla toplam kazanım ciddi seviyelere ulaştı.

-Türkiye Finans emekli promosyonu 32 bin TL’ye kadar çıktı

Türkiye Finans, 28 Şubat 2026 tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve 36 ay taahhüt veren emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatı sunuyor.

-Nakit promosyon tutarları:

9.999 TL’ye kadar maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

-Garanti BBVA’dan 25 bin TL’ye varan promosyon

Garanti BBVA, Şubat ayına özel kampanyasında emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuyor.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra; kart harcamaları, avans hesap ve sigorta işlemleriyle toplamda 10.000 TL bonus kazanılabiliyor.

-Akbank, ING ve DenizBank’ta rakamlar yükseldi

Akbank: 15.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödül ile 30.000 TL’ye varan kazanım

ING: Ek koşulsuz 15.000 TL promosyon, ek kampanyalarla 28.000 TL’ye kadar ödeme

-DenizBank: 12.000 TL nakit promosyon + ek ürünlerle 15.000 TL’ye varan ilave ödeme

TEB, Ziraat ve Halkbank’ta kamu güvencesi

TEB: Toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon

Ziraat Bankası: Maaşa göre 5.000 TL – 12.000 TL

Halkbank: 3 yıl taahhütle 12.000 TL’ye kadar ödeme

VakıfBank’tan 30 bin TL’ye varan kazanım

VakıfBank, 12.000 TL nakit promosyona ek olarak Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalara 18.000 TL’ye kadar ek kazanım sunarak toplamda 30.000 TL’yi aşan fırsat sağlıyor. Kampanya 28 Şubat 2026’ya kadar geçerli.

EMEKLİLER İÇİN ŞUBAT AYI KRİTİK

Şubat 2026, emekli promosyonları açısından önemli bir dönemeç oldu. Bankalar arasındaki rekabet sayesinde promosyon tutarları rekor seviyelere ulaştı. Emeklilerin maaş tutarlarını, ek kampanya şartlarını ve taahhüt sürelerini dikkatle inceleyerek karar vermesi büyük önem taşıyor.