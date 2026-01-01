Yeni yılın başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli için bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden kızıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere maaşını daha avantajlı koşullarla almak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu nakit promosyonları ve ek kampanyaları yakından takip ediyor.

2026 Ocak dönemi itibarıyla açıklanan kampanyalar, yalnızca nakit ödemelerle sınırlı kalmıyor. Kart harcamaları, otomatik fatura talimatları ve ek bankacılık ürünleriyle birlikte toplam promosyon tutarları dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI (1 Ocak 2026)

-Garanti BBVA

Emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kart harcamaları, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçeleriyle birlikte toplam promosyon tutarı 25 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Kampanya Ocak ayı boyunca geçerli.

-Yapı Kredi

Maaşını taşıyan ve taahhüt veren emekliler için 30 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı bulunuyor. Ödeme tutarı, emekli maaşının seviyesine ve verilen taahhüt koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

-DenizBank

Denizbank'ta ana promosyon tutarı 12 bin TL olarak belirlenirken, otomatik fatura talimatları ve ek ürün kullanımıyla toplam ödeme 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

-Ziraat Bankası

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, promosyon ödemelerini maaş tutarına göre kademeli olarak yapıyor:

10 bin TL altı maaş alanlara 5 bin TL

10–15 bin TL arası maaş alanlara 8 bin TL

15–20 bin TL arası maaş alanlara 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL

Promosyondan yararlanmak için 3 yıllık maaş taahhüdü yeterli oluyor.

-Halkbank

Halkbank’ta emeklilere 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kart harcamaları ve otomatik fatura talimatlarıyla birlikte toplam avantaj tutarının 60 bin TL’ye kadar ulaştığı belirtiliyor.

-VakıfBank

VakıfBank’ta promosyon tutarları maaş seviyesine göre belirleniyor:

10 bin TL altı maaş alanlara 5 bin TL

10–15 bin TL arası maaş alanlara 8 bin TL

15–20 bin TL arası maaş alanlara 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL

Ödemeler peşin ve nakit olarak yapılıyor.

-İş Bankası

Emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sağlanıyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme 24 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Kampanya, Ocak ayında yeni taahhüt veren emeklileri kapsıyor.

-TEB

TEB, emekli maaşını taşıyan ve 36 ay taahhüt veren müşterilerine 12 bin TL ana promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatlarıyla birlikte toplam promosyon tutarı 21 bin TL’ye kadar yükseliyor.

-QNB

QNB’de emeklilere 20 bin TL koşulsuz nakit promosyon veriliyor. Fatura talimatı, kredi ve ek hesap kullanımıyla birlikte toplam promosyon tutarı 31 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

ZAM SONRASI PROMOSYONLAR YENİDEN GÜNCELLENEBİLİR

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 5 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle netlik kazanacak. Uzmanlara göre zam oranının belli olmasının ardından bankalar promosyon tutarlarını yeniden artırabilir.

Bu nedenle emeklilerin, hem maaş zamlarını hem de bankaların güncelleyeceği yeni kampanyaları takip ederek karar vermesi öneriliyor.