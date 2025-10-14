Ekim ayı itibarıyla bankalar, emekli promosyon tutarlarını 30 bin TL’ye kadar yükseltti. Cazip teklifler birçok emeklinin ilgisini çekerken, sözleşme detaylarını incelemeden imza atanlar büyük bir hataya düşüyor. Kimi emekliler, “kazandığını” düşünürken aslında ciddi miktarda zarara uğruyor.

Uzmanlar, “Promosyon alırken sözleşme detaylarını okumadan imza atmak büyük kayıp yaratabilir” uyarısında bulunuyor.

SÖZLEŞMEDEKİ KÜÇÜK DETAYLAR BİNLERCE LİRAYA MAL OLABİLİR

Bankalar, promosyon ödemesi karşılığında genellikle 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü talep ediyor. Ancak emekli, bu süre dolmadan başka bir bankaya geçmek isterse, aldığı promosyonun kalan kısmını faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalıyor.

Bu nedenle, daha yüksek promosyon umuduyla banka değiştiren birçok emekli, aslında kazanç yerine ek borç altına giriyor. Kısacası, küçük bir dikkatsizlik binlerce liraya mal olabiliyor.

EMEKLİLERİN EN SIK YAPTIĞI HATALAR

-Sözleşme süresini okumadan imza atmak

-Promosyonun ödeme tarihini kontrol etmemek

-Ek ürün veya kredi kartı şartlarını göz ardı etmek

-Yeni promosyon başvurusu yapmadan önce eski taahhüdü iptal ettirmemek

Bu hatalar nedeniyle bazı emekliler, yeni promosyonu alamadığı gibi eski bankaya borçlu duruma düşebiliyor.

'MİKTARA DEĞİL, ŞARTLARA BAKIN' UYARISI!

Finans danışmanları, emeklilere şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Promosyon alırken sadece miktara değil, şartlara odaklanın. Sözleşmeyi dikkatle okuyun, gerekirse müşteri temsilcisinden yazılı açıklama isteyin. Ayrıca promosyon dışında sunulan ek avantajları —örneğin kredi faiz indirimi, ücretsiz havale veya EFT hizmetleri— mutlaka karşılaştırın.”

FAZLA PROMOSYON DEĞİL, DOĞRU SÖZLEŞME KAZANDIRIR

Emekli promosyonları, doğru değerlendirildiğinde önemli bir ek gelir kapısı olabilir. Ancak şartları göz ardı etmek büyük kayıplara neden olabiliyor.

Kısacası, yüksek promosyon değil; doğru sözleşme kazandırır.

Emeklilerin, banka değişikliği öncesinde taahhüt süresi ve sözleşme koşullarını dikkatle incelemesi, binlerce liralık zarardan kurtulmalarını sağlayabilir.