Hak, hukuk, adalet için CHP'nin mitinglerine katıldığını belirten bir vatandaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak için buradayız. Ekrem İmamoğlu'nu çıkartmak için buradayız. Emekliyim, maaş yetmiyor, ondan bundan para topluyorum. Neredeyse mendil açıp para toplayacağım. Yok böyle bir şey. Ekonomi bu gidişle hiç düzelmez. Bir tahmin diyorlar enflasyon tahmini; bugün başka, yarın başka, öbür gün başka. Hiçbir şey tutmaz. Enflasyon tutmaz. Erken seçim olmalı. Olmasını da istiyoruz. Yeter artık" diyerek tepki gösterdi.