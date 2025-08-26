Komedyen Okan Bayülgen, Edremitli vatandaşlarla buluştu.

Bayülgen bir vatandaşın, "Hocam bugünkü ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, "Müthiş, çok memnunuz" yanıtını verirken aynı vatandaş, "Ben emekliyim hocam, geçinemiyorum nasıl olacak? diye sorunca Okan Bayülgen ne diyeceğini bilemedi.

"EN DÜŞÜKTEN EMEKLİYİM"

Meydandaki kahkahaların ardından Bayülgen, "Durdum çünkü apıştım kaldım sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim, şoka girdim. Hatta bir laf ettiniz ben bittim yani sahnede kalakaldım. Lütfen, toplantıdan sonra böyle anlatın. Ben de bir süredir emekliyim. Ben 61 yaşındayım. Seviniyoruz, ikramiye oluyor, telefonuma şey bin lira yattı diye, bir de ben en düşükten emekliyim" dedi.

"SİZ HAKİKATEN BENİMLE KAFA BULUYORSUNUZ"

Bir başka emeklinin, "Maşallah süper yani bizim emeklilerimiz nasıl geçinebiliyorlar anlayamıyorum. Bu konuda var mı fikriniz, değinebilir misiniz? Türkiye'deki emeklilere değinebilir misiniz?" sorusuna ise Bayülgen şöyle yanıt verdi:

"O kadar beni tehdit ediyorsun ki "değinebilir misin?, değinebilir misin?" diye ben burada baskı altındayım. Tabi ki değineceğim canımın içi sen iste ben her şeye değinirim. O değil, ben bu geceye bayıldım.

Ben Kuşadası'na gitmeyeceğim, aranıza geleceğim. Önce emekli maaşından başlayarak küfretmeye başlarız. Atanamayan öğretmenleri de çözersek, bir de astsubaylara geçeceğiz. Ne kaldı? Merkez Bankası var ondan biraz bahsederiz.

Köy okulları açılsın. Siz hakikaten benle kafa buluyorsunuz. Müthiş. Kim gelecekse afişi asılıyor, herkes meydanı dolduruyor. Okan gelecek beter edelim, şaşkına dönsün diye. Edremit'te bu yaşadığım tecrübeyi hiç unutmayacağım."