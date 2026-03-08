Milletvekilleri iftarını keşkek yatağında dana antrikot ile yaparken, emekli iftar sofrasına ne koyacağını kara kara düşünüyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 48 metrekarelik evde kirada yaşayan ve iki kızını 20 bin 150 lira emekli maaşıyla üniversitede okutmaya çalışan 56 yaşındaki Mustafa Keskin’in iftarında indirimli hazır çorba, salata ve ekmek var. Toplam maliyeti 50 lira. Bu menüyle yaşamaya çalışan Keskin, “Daha zengin bir iftar sofrası hazırlama şansım yok” dedi ve iftar menüsünün fotoğrafını 592 milletvekiline gönderdi. Turizm işletmecilik mezunu olan ve turizm sektöründen 2019 yılında emekli olan 56 yaşındaki Mustafa Keskin, 592 milletvekiline gönderdiği mailde “Beştepe Sarayı’nda, TBMM’de ve ülkemizin yüzde 10’unu oluşturan zenginlerin sofralarındaki iftar menülerini ibretle takip ediyoruz” diye yazdı.

İbretle izliyoruz

Kendi menüsünü maile ekleyen Keskin, “Benim iftar menümün maliyeti 50 lira. Bundan daha zengin iftar sofrası hazırlama şansım maalesef yok! Çünkü küçük ve gelişmemiş bir ilçe olan Antalya Gazipaşa’da 48 metrekarelik bir eve aylık 11 bin lira kira ödüyorum. 2 kızım üniversiteye devam ediyor. Emekli maaşım sadece 20 bin 150 lira. Yorumu ve gereğini yapmasını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte iftar yaparken bu emekliyi hatırlamanızı ümit ediyorum. Selam ve saygılarımla” ifadelerini kullandı. Keskin, milletvekillerine “Allah rızası için ramazan ayı fitre ve zekatlarınızı bekliyorum” diyerek yardım istedi.

Milletvekillerine antrikotlu iftar

Emekli 50 lirayla karnını doyurmaya çalışırken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis’te Cumhurbaşkanı ve milletvekillerine verdiği iftarda ise “Lebeniye çorbası, bal, kaymak, hurma, gün kurusu, badem, ceviz, beyaz peynir, eski kaşar, pastırma, domates, salatalık, mevsim yeşilliği, çiğ köfte, siyah ve yeşil zeytin, keşkek yatağında dana antrikot, karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salata” ikram edilmişti.