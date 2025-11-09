ORC Araştırma, asgari ücretle çalışan vatandaşlara, “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yöneltildi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN PARTİSİ CHP

26 ilde bin 260 asgari ücretliyle yapılan ankette CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 35,9 olurken; AKP diyenlerin oranı yüzde 31,2 oldu.

MHP diyenlerin oranı yüzde 6,9, DEM diyenlerin oranı ise yüzde 5,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 4,9

Zafer Partisi yüzde 4,1

YRP yüzde 3,8

EMEKLİLERİN PARTİSİ DE BELİ OLDU

26 ilde bin 150 emekliye yöneltilen "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ise CHP diyen vatandaşların oranı yüzde 35,0 oldu.

AKP diyenlerin oranı yüzde 33,2 olurken; MHP diyenlerin oranı ise yüzde 6,1 oldu.

DEM diyenlerin oranı yüzde 5,7 olurken İYİ Parti diyenlerin oranı ise yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

Zafer Partisi'ne oy vereceğini belirten vatandaşların oranı da yüzde 4,6 olurken YRP diyenlerin oranı yüzde 3,8 oldu.

İşte anket sonuçları: