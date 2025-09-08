Yılın son ayları yaklaşırken milyonlarca emekli ve asgari ücretli ocak ayında yapılacak zamma odaklanmış durumda.



'ASGARİ ÜCRET 26.500 TL'Yİ GEÇMEYECEK'



Bu yıl ara zam alamayan milyonlarca asgari ücretlinin yanı sıra emekliler yılbaşında açıklanacak yeni zam oranlarına odaklanırken, açıklanan enflasyon oranları ile birlikte emekli maaşlarında üst sınırın 20 bin TL, asgari ücrette ise 26.500 TL olması bekleniyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı değerlendirmelerde yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında açıklanacağını aktararak, asgari ücretin üst sınır olarak en fazla 26 bin 500’lerde kalabileceğini ancak daha azı da olabileceğini aktardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA BÜYÜK DARBE



Erdursun, en düşük emekli aylığının 19 bin liraya ulaşmayacağını, ortalama emekli aylıklarının ise 20 bin liranın altında kalacağı tahminini yaparken, memur ve memur emeklilerine yapılacak zamların SSK ve BağKur emeklilerine kıyasla daha yüksek görüneceğini belirtti.









