

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, önümüzdeki dönemde açıklanacak zam hesaplamalarında doğrudan etkili olacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, İstanbul Ticaret Odası’nın yüzde 3,19’luk oranını bile geride bırakan TÜİK verilerinin sürpriz oluşturduğunu ifade etti.

Uzman isim, bu rakamların memur, emekli ve memur emeklileri için Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının seyrini önemli ölçüde belirleyeceğini vurguladı.

“YÜZDE 30 PSİKOLOJİK EŞİK”

Açıklanan verilerin maaş hesaplamalarında önemli rol oynadığını belirten Karakaş, enflasyonla mücadelede yüzde 30’un psikolojik bir sınır olduğunu dile getirdi. Uzman, “Yıl sonunda enflasyonun bu seviyenin altında kalmasını bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş ayrıca, Ekim ayı enflasyon rakamının da belirleyici olacağını vurguladı. Çünkü bu veri, hem yıl sonu enflasyonunun hem de Ocak zammının yönünü şekillendirecek.

Karakaş, “Şu anki tabloya göre yüzde 30’un altında, örneğin yüzde 29,9 gibi bir oranda kalması için Türkiye’nin önümüzdeki üç ayda çok düşük, yüzde 1 civarında ya da altında enflasyon açıklaması gerekiyor” dedi.

“BUNDAN SONRAKİ 3 AY ÇOK KRİTİK”

Karakaş, önümüzdeki üç aylık dönemin hem enflasyon hedefleri hem de maaş artışları açısından belirleyici olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonraki üç ayda TÜİK bu şekilde mi davranacak yoksa gerçek enflasyona yakın rakamlar mı açıklayacak? İşte bütün bunlar, SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurların zam oranlarını belirleyecek” dedi.

Uzman, bu süreçte açıklanacak rakamların hem kamu çalışanlarını hem de milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

KESİNLEŞMİŞ ARTIŞ: YÜZDE 7,5'LİK FARK ORTAYA ÇIKTI

Temmuz ve Ağustos ayı enflasyonlarının toplamda %4,14 seviyesinde olduğunu hatırlatan Karakaş, Eylül verileriyle birlikte bu oranın %7,5’e yükseldiğini belirtti.

“Yani bugün itibarıyla SSK, Bağ-Kur veya banka ve diğer sandıklardan emekli olanların maaşlarında kesinleşmiş %7,5’lik bir artış söz konusu” ifadelerini kullandı.

Bu oran, yılın son çeyreğine girerken maaş hesaplamalarında ilk somut artış farkı olarak öne çıkıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Karakaş, açıklanan verilere göre 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının enflasyon farkı doğrultusunda 18 bin 148 TL’ye yükseleceğini tahmin etti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN TABLO FARKLI

Ancak memur ve memur emeklileri için tablo biraz daha farklı. Karakaş, toplu sözleşme etkisine dikkat çekerek, “Memur ve memur emeklilerinde Temmuz ayında 7. dönem toplu sözleşmeden kalan yüzde 5’lik oran bulunuyor. Bu oranın aşılması durumunda enflasyon farkı ile birlikte Ocak ayında yüzde 11’lik ilave zam uygulanacak” dedi.

Ayrıca, “Memur ve memur emeklilerine 1.000 TL’lik seyyanen taban artış da maaşlara eklenecek” ifadelerini kullandı.

Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyon farkı oluşmadığını hatırlatan Karakaş, Eylül ayı verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklileri için yüzde 2,38 oranında fark oluştuğunu açıkladı.

Böylece, üç aylık toplam artış oranı yüzde 13,64’e ulaştı. Bu farkın üzerine 1.000 TL’lik seyyanen artış da eklenecek.

Karakaş, çalışan memurların alacağı net tutarın ayrıca hesaplanması gerektiğini hatırlatarak, “Bu artış memur maaşlarında da önemli bir iyileşme anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ MAAŞ NE KADAR ARTACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş’a göre, SSK ve Bağkur emeklileri için şu an itibarıyla üç aylık enflasyona göre yüzde 7,5’lik, memur emeklileri için ise yüzde 13,64’lük bir artış kesinleşmiş durumda.

Buna ek olarak 1.000 TL’lik taban artışı da maaşlara yansıyacak. Bu tablo, Ocak ayında uygulanacak yeni maaş skalasının ana hatlarını şimdiden belirliyor.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM KULİSLERİ

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de, hükümetin Ocak ayında refah payı veya seyyanen zam uygulayıp uygulamayacağı.

Karakaş, bu konuda kulis bilgilerini paylaşarak şunları söyledi:

“Şu anda bu konuda konuşmak çok erken olsa bile Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla 2026 Ocak ayında seyyanen zammın söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Refah payı için ise bir şey demek için çok erken olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde açıklamada bulundu.

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yılın son çeyreğine girildi. Önümüzdeki üç ay, hem enflasyonun seyrini hem de Ocak ayında yapılacak zam oranlarını belirleyecek.

Uzmanlara göre enflasyonun yüzde 30 sınırının altında kalması, maaş artışlarının enflasyona paralel olarak şekillenmesi açısından kritik olacak.

GÖZLER 3 AYLIK AÇIKLANACAK VERİLERDE

Tüm gözler şimdi Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak yeni verilerde. Bu rakamlar, milyonlarca çalışanın ve emeklinin 2025 yılı maaşlarını belirleyecek.